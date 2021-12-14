Здоровье и фитнес
Один из наиболее популярных методов похудения – интервальное голодание 16/8. Этот способ избавиться от лишнего веса лишь недавно стал трендом. Моду на диету 16/8 ввели …
Красота
Ассортимент азиатской косметической продукции очень разнообразен. Порой девушки теряются, что купить из корейской косметики в первую очередь. Многие товары – универсальные, заменяют сразу несколько средств …
В Корее красота женщин – мощный стимул работы косметических брендов. Причем корейские производители не ограничились созданием полезных средств в баночках и тюбиках. Союз дерматологов и …
Мода и стиль
Как завязать шарф на голову необычно и красиво – хорошая проверка на чувство стиля и ловкость рук. Шарф – стильный, любимый многими аксессуар, способный превратить …
Семейные отношения
Прошли те времена, когда инициатива в отношениях принадлежала только парням. Сейчас, чтобы стать счастливой, девушка должна выражать активную позицию. Если между вами пробежала симпатия, но …
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