Небольшой валик с игольчатыми вставками легким движением вернет красоту и молодость кожи лица. Прибор, действие которого сравнимо в дорогими косметическими процедурами в салоне. Только проводятся они самостоятельно дома. Но чтобы безопасно восстановить и улучшить состояние дермы, важно знать, как пользоваться мезороллером для лица.

Игольчатые секреты

Прототипом мезороллера стало устройство под названием Dermapen. Прибор с 9 иглами для прокола кожи с использованием собственной крови. Экстремальная методика ухода за кожей. Но эффективная. Активизирует выработку естественного коллагена, стимулирует разрастание волоком эластина. Боль, возвращающая коже упругость и устраняющая морщинки.

Технологические разработки позволили создать аналогичный, но более щадящий способ возвращения женской красоты. Мезороллер – это роликовый массажер с сотнями небольших иголок. Миниатюрный инвазивный прибор, с помощью небольших и фактически безболезненных проколов активизирует выработку коллагена.

Ролик для лица с иголками оказывает комплексное действие:

подтягивает кожу;

омолаживает дерму до глубоких слоев;

убирает мимические и возрастные морщины;

устраняет отечность;

улучшает кровообращение;

способствует формированию новых клеток;

повышает упругость и эластичность кожи;

усиливает естественную регенеративность;

улучшает цвет лица;

снижает выраженность пигментации;

Мезороллер – необходимое средство для домашнего использования в случае, если:

На коже видимое проявление возрастных изменений. Появились морщинки, дерма потеряла упругость и эластичность, заметно обвисание кожи. Отмечена активная пигментация на лице. Вызванная как индивидуальными особенностями дермы, так и возрастными патологиями. Беспокоит частое появление отечности лица, припухлости под глазами, темных кругов. Имеются следы постакне. Также мезороллер станет хорошим помощником в комплексной терапии угревой сыпи, прыщей, черных точек.

Ролик подвижный. Обеспечивает качественный равномерный уход за всей поверхностью кожи лица.

Технология действия мезороллера

Иглы на мезороллере создают на коже микроотверствия. Через них полезные вещества косметических средств, применяемых во время процедуры, лучше, глубже и быстрее проникают в эпидермис. Благодаря этому эффективность кремов, сывороток в разы повышается.

Кроме этого, прокол каждой из иголок осуществляет активное действие на кожу. Травмированная, она начинает быстрее разгонять кровь. Кровь в большом объеме подступает к поверхности, как результат – лицо выглядит свежим и румяным.

Каждая клеточка эпидермиса реагирует на уколы и дает ответную реакцию. В виде усиленной выработки эластина и коллагена. Что в свою очередь активизирует регенерацию.

По предназначению и технологическому применению мезороллеры подразделяются на профессиональные и домашние.

Профессиональные. Применение допустимо только в косметическом салоне опытным косметологом. Длина игл профессионального мезороллера достигает 1 см. Такие приборы универсальные, подходят для ухода за кожей и лица, и всего тела.

Длинные иглы достигают базальной мембраны, и при неправильном использовании мезороллера могут нанести серьезный вред. Поэтому такие устройства безопасны только в руках специалиста.

Домашние. Домашние мезороллеры подходят для новичков и тех, кто решил самостоятельно дома привести кожу в порядок. Длина игл – от 0,2 до 0,5 мм. Иглы травмируют только поверхностный слой дермы (или достигают верхнюю поверхность мембраны). Процесс восстановления красоты и молодости кожи занимает более длительное время (в сравнении с профессиональным мезороллером).

Ни в коем случае не стоит рисковать и выбирать для домашнего ухода профессиональный мезороллер! Желание ускорить процесс омоложения может обернуться серьезными проблемами для кожи.

Советы по выбору мезороллера

Мезороллер для лица от морщин борется с возрастными проблемами инвазивным методом. Поскольку происходит прокол кожи иглами, важно подобрать качественное и безопасное устройство.

На что следует обратить внимание при выборе прибора:

Материал. Отдать предпочтение стоит мезороллеру, иглы которого созданы из титана или медицинской стали. В идеале – если сверху иглы покрыты золотым или серебряным напылением. Эти металлы оказывают антисептическое действие и снижают риск заражения при процедуре иглоукалывания. Длина. В профессиональном салоне косметолога применяются достаточно длинные иглы. Чем они длиннее, тем быстрее происходитпроцесс омоложения. Для домашнего же применения длина игл мезороллера для лица должна быть не более 0,5 мм. Процедура будет менее болезненной и снижается риск серьезного травмирования дермы при неграмотном использовании прибора.

Результат проявится чуть позже, однако безопасность при работе с лицом – на первом месте!

Диаметр. Диаметр иглы при чувствительном типе кожи – до 0,13 мм. Для остальных типов кожи подойдут иглы с диаметром 0,25 мм. Количество. Иглы травмируют эпидермис, как полагается – в лечебных целях. И чем их больше, тем эффект будет сильнее. Для чувствительной кожи количество игл варьируется в пределах 200-300 штук. Для нормальной дермы можно смело выбирать прибор с 500 иглами.

В комплекте к мезороллеру обязательно должен идти кейс. Такой набор имеет более высокую стоимость. Однако хранение в специальном боксе защитит устройство от загрязнения, механического повреждения и сохранит остроту игл.

Домашняя мезотерапия: набор для ухода за кожей

Мезороллер принесет большую пользу в дуэте со специальным уходовым средством для кожи. Поэтому недостаточно приобрести новомодный прибор. Нужно еще подобрать качественную сыворотку.

Сыворотка для лица под мезороллер должна содержать в составе:

гиалуроновую кислоту;

органические кислоты;

минералы;

витаминные комплексы;

растительные экстракты;

фосфолипиды.

Что нужно дополнительно использовать в процессе процедуры:

Антисептик. Перед началом процедуры устройство необходимо тщательно обработать любым антисептиком. Например, хлоргексидином или мирамистином. Также можно применить для обработки чистый спирт. Дезинфицирующее средство. Для предотвращения заражения на кожу требуется нанести дезинфектор. Успокаивающее средство. После завершения процедуры лицо обязательно увлажнить и подпитать успокаивающим косметическим средством. Оно позволит дерме быстрее восстановиться после сильного травмирования и защитит от возникновения осложнений. Средства для демакияжа. Перед процедурой кожу необходимо не только продезинфицировать, но и тщательно очистить. Для этого потребуются очищающие лосьоны и тоники. Средство для пилинга. Дерму важно очистить от ороговевших клеток, чтобы ничего не препятствовало глубоким проколам и проникновению полезных веществ. Поскольку мезороллер очень агрессивно воздействует на дерму, пилинг должен быть мягким.

Также для процедуры потребуются одноразовые перчатки и ватные спонжики.

Набор из простых средств сделает уход за кожей безопасным. В случае несоблюдения рекомендаций высок риск:

развития воспалительных процессов, вызванных попаданием в ранки инфекций;

появления рубцов и шрамов на лице;

длительного покраснения кожи;

образования посттравматической пигментации.

Важно помнить! Мезороллер – индивидуальный, только личный бьюти прибор. Поскольку осуществляется прокол кожи иглами, его необходимо использовать как зубную щетку или бритвенный станок. Только для 1 человека. Это защитит от заражения, передачи инфекционных заболеваний через иглу. Поэтому не стоит рекламировать мезороллер подруге с предложением «Возьми, попробуй».

Выбор сыворотки под мезороллер

Выбирать мезококтейль для лица для мезороллера нужно тщательно. Качественное средство усилит действие процедуры и ускорит омолаживающий, восстанавливающий эффект.

Мезококтейли бывают 3 видов:

Магистральные. Средства с усиленным омолаживающим действием. После проведения полного курса домашней мезотерапии будет заметен существенный лифтинг эффект. Кожа станет более упругой и подтянутой, возрастные и мимические морщинки фактически полностью исчезнут. Также магистральные мезококтейли успешно борются с кожными проблемами – пигментацией, неровным тоном кожи, акне, рубцами, шрамами. Лимфодренажные. Сыворотки предназначены для улучшения микроциркуляции крови, активации регенерирующих способностей кожи, восстановления обменного баланса. Лимфодренажные мезококтейли устраняют пигментацию, темные круги под глазами, отечность, дряблость кожи. Липолитические. Предназначены для расщепления жиров, очищения организма от зашлакованности, глубокого очищения пор. Необходимые средства для проблемной кожи.

Рекомендации, какие средства можно использовать с мезороллером в домашних условиях, помогут подобрать максимально эффективный мезококтейль. Топ-3 лучших:





Название



Описание



Примерная стоимость, руб

BioAqua, Wonder blueberry essence Нормализует водный баланс, устраняет пигментацию, сужает поры, избавляет от акне и черных точек. Увлажняет, глубоко питает полезными веществами. Корректирует овал лица, подтягивает кожу. Одно из лучших средств для борьбы с первыми признаками старения.

200

Nature's way Для увядающей, проблемной кожи. Содержащийся в составе витамин С повышает местный иммунитет, борется с воспалительными процессами кожи. Избавляет от пигментации, отеков. Устраняет все признаки старения.

2000

Лора, мезококтейль Выравнивает тон лица, убирает пигментацию и морщины. Оказывает антибактериальное действие. Предназначен для комплексной терапии постакне, угревой сыпи.

900



Как пользоваться мезороллером

Мезококтейли повышают эффективность работы инновационного аппарата. Чтобы убедиться в реальном действии косметических средств в дуэте с прибором мезороллер, до и после фото женщин скажут о результате вместо тысячи слов.

Подробная инструкция, как делать массаж мезороллером в домашних условиях:

Прибор тщательно дезинфицируется. Причем процедуру обработки необходимо проводить каждый раз, перед началом его применения!

В глубокую емкость наливается антисептическое средство. Количество антисептика должно быть достаточным для того, чтобы при погружении в емкость мезороллер полностью покрылся жидкостью. Время обработки – 30 минут.

На ватный диск наносится гидрофильное масло или очищающий тоник. Лицо и шея хорошенько протираются. Руки моются с мылом. Сразу после этого надеваются одноразовые перчатки. На кожу наносится мезококтейль или любая подходящая сыворотка. Сверху вниз на каждом участке лица (лоб, щеки, нос, подбородок, шея) прокатывается ролик массажера 10 раз. Затем аналогичная процедура проводится, раскатывая мезороллер горизонтальными движениями. Особое внимание уделить коже вокруг глаз. Двигать прибор необходимо аккуратно во избежание травмы глаз. Водить мезороллер строго по массажным линиям – нижнее веко от внешнего к внутреннему уголкам глаз, верхнее веко – от внутреннего к внешнему.

Каждое движение должно быть плавным. Категорически недопустимы сильные нажимы и резкий перевод прибора в другую сторону в момент, когда иглы касаются кожи. Это может привести к тяжелой травме лица.

После того, как все области лица будут проработаны мезороллером, на кожу еще раз наносится сыворотка. После ее полного впитывания лицо протирается антисептическим средством, сверху накладывается успокаивающая питательная маска.

Поскольку процедура инвазивная, она может сопровождаться болевыми ощущениями разной степени выраженности. В случае, если боль сильно ощутима и терпеть ее невозможно, дополнительно кожу можно обрабатывать специальным средством с анестетиком. Наружная анестезия снизит неприятные проявления иглоукалывания и сделает процесс более комфортным.

Рекомендации после мезотерапии

После каждого сеанса мезомассажа важно соблюдать ряд правил:

Не прикасаться к обработанным мезороллером участкам кожи минимум час. Солнечные лучи неблагоприятно воздействуют на кожу после сложной инвазивной процедуры. Поэтому использовать мезороллер рекомендуется в холодное время года. Если же желание применить прибор появилось в весенне-летний период, перед выходом на улицу обязательно нанести на кожу защитное средство с высоким уровнем SPF. В течение суток после мезотерапии запрещено употреблять спиртные напитки. Под действием алкоголя капилляры расширятся, что спровоцирует нежелательные последствия на поврежденной коже. На протяжении 2 дней исключить любые физические нагрузки. Ограничить посещение сауны, бани. В первые сутки не принимать горячий душ/ванну. На 3 дня исключить использование декоративной косметики для кожи (тональные крема, пудры, румяна, хайлайтеры, консилеры).

Важно помнить, что действие мезороллера на нежную кожу лица сопровождается естественными побочными эффектами. Допустимы покраснения, зуд, отечность. Поэтому необходимо заблаговременно продумать наиболее удобное время для сеансов красоты. Например, перед сном. А не перед важной встречей или свиданием.

Вопрос-ответ

Для новичков в инновационном уходе за кожей сложно решиться на сложную и болезненную процедуру. Ответы на самые волнующие вопросы позволят понять – подходит ли такой метод и как сделать домашнюю мезотерапию безопасной, действенной.

Что наносить на лицо перед мезороллером?

Мезороллером рекомендуется пользоваться в комплексе с мезококтейлями. Они в разы повышают эффективность процедуры. Полезные компоненты косметических средств проникают до глубоких слоев эпидермиса, что невозможно при простом их втирании в кожу.

Под мезороллер стоит подбирать специализированные средства. Обычные уходовые крема и маски не окажут настолько глобального воздействия на дерму.

Почему после мезороллера чешется лицо?

Зуд и желание почесать лицо являются следствием естественной реакции кожи на глубокие проколы иглами. Дерма агрессивно реагирует на травмы, и автоматически запускает процесс заживления и восстановления. Который сопровождается характерными симптомами. Самый явный из них – лицо начинает чесаться.

Если домашняя мезотерапия произведена с соблюдением всех правил и мер предосторожности, зуд кожи должен самостоятельно пройти в течение суток. Если же симптомы сохраняются на протяжении нескольких дней, необходимо обратиться к дерматологу.

Как часто можно пользоваться мезороллером?

Полный курс домашней мезотерапии включает 8 сеансов. Повторять процедуру разрешено не чаще, чем 2 раза в неделю. Причем если процесс начат, его не рекомендуется прерывать. Только после прохождения 8 этапов ухода за кожей можно будет полноценно оценить результат.

Для поддержания кожи в оптимальном состоянии курс следует повторять несколько раз в течение года. Минимальный перерыв между курсами – 1 месяц.

Кому нельзя пользоваться мезороллером?

Несмотря на уникальный метод восстановления молодости кожи, он подходит не всем. Противопоказан в случае наличия:

на лице и шее родинок;

воспалительных процессов;

инфекционных и дерматологических заболеваний;

тяжелых, незаживших повреждений кожи, ран;

коллоидных рубцов и склонности к их образованию;

сахарного диабета;

онкологических патологий.

Также к ограничениям относятся беременность, лактация.

Процедура домашней мезотерапии действительно творит чудеса и позволяет вернуть коже молодость. Перед первым сеансом рекомендуется ознакомиться с правилами использования прибора мезороллер для лица по видео сюжетам. Подробный видео анализ подготовки и применения аппарата сделает процесс быстрым, безопасным и менее болезненным.

Мезороллер для иглового массажа лица – современная технологическая методика преображения кожи. Прост в применении, при соблюдении мер предосторожности – полностью безопасен. Недорогое устройство позволит самостоятельно дома проводить сеансы красоты, по эффективности сравнимые с процедурами в кабинете косметолога.