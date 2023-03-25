Даже те, кто ровно относится к азиатской кухне, любят роллы и суши. Ведь это популярный тренд, и моде приходится соответствовать. Однако многие новички не соблюдают традиции Китая и едят суши просто руками.

На самом деле большинство попросту не знают, как правильно держать палочки для суши. И чтобы не выглядеть непрезентабельно, не рискуют брать в руки сложный инструмент. Но может пора полноценно приобщиться к азиатской культуре и научиться манипулировать палочками?!

Деревянные секреты

Палочки для роллов были придуманы более 3 тысяч лет назад, причем совершенно случайно. Согласно легенде, император Юй изволил отведать мясо из горячего котла, но достать аппетитный кусочек было нечем. Он отломал от дерева пару тонких веток, ободрал листья и с помощью таких самодельных приборов достал заветный кусочек мяса.

Именно эту историю взяли за основу идеи, которую до сих пор применяют в суши барах. Считается, что китайцы и японцы очень трепетно относятся к ритуалу потребления еды. Для них это своеобразный культ. И к каждой детали процесса они подходят маниакально.



Пользоваться китайскими палочками – это не просто стильно и соответствует дресс-коду азиатских ресторанов. Это уважение к древним обычаям Поднебесной.

Азы для новичков

Несколько интересных фактов и советов для новичков:

Палочками можно не только подхватывать крупную еду. Тренировка техники, как держать палочки для суши, доведенная до совершенства, позволит удерживать ими даже 1 рисовое зернышко. Полезный талант, который произведет фурор в любом ресторане. 2 деревяшки – это как инь и янь, они дополняют друг друга. И у каждой своя роль:

у одной – это основа и поддержка, она всегда неподвижна и полностью статична, но без нее взять и удержать суши не получится;

у второй – это сила и движение, именно она ответственна за захват роллов.

Начать тренироваться рекомендуется не непосредственно в суше баре, пытаясь нелепо зацепить суши. А дома, для начала экспериментируя на подаче в рот небольших продуктов (например, ломтика сыра или дольки лимона).

Усвоив технику приема и удержания миниатюрных, средних и легких продуктов, держать и есть крупные, увесистые роллы не составит труда.

Важен угол наклона прибора. Наиболее комфортный и надежный – 45° по отношению к столу. Держать 2 палочки очень близко к основанию – это моветон. Такая позиция не только нарушает традиционную азиатскую технику, но и затрудняет процесс приема суши. Правильно – держать палочки так, чтоб в ладони «пряталась» 1/3 часть их длины.

Применяются 2 типа столового китайского прибора – с одним общим основанием и 2 раздельными (каждая палочка сама по себе). Новичкам лучше использовать первый, деревяшки в автоматическом режиме находятся в правильном положении и на одном уровне. А это избавит от лишних манипуляций с их выравниванием.

Более сложная техника, как пользоваться палочками для суши, когда они раздельные. Во-первых, перед тем, как захватить роллы, нужно выровнять палочки по одному уровню. Для этого можно постучать их концами по ладони или по столу. Во-вторых, если их концы (неважно, верхние или нижние) начинают скрещиваться при удержании пальцами, это сигнализирует о неправильном их положении. Удачно кушать суши не получится.

Шаги подготовки

Поэтапная подготовка и рекомендации к первому применению китайских палочек:

Руки не должны быть влажными. Это повысит скольжение прибора в руках и затруднит процесс. Поэтому необходимо тщательно вытереть руки насухо. Кисть руки – абсолютно расслаблена. Малейшее напряжение сделает инструмент в руке в буквальном смысле деревянным. Чтобы контролировать процесс, кисть руки не стоит напрягать, тогда каждое движение будет мягким, плавным. Если процесс удержания суши и риса палочками приводит в панику и первые уроки не увенчались успехом, рекомендуется применить специальное устройство для обучения. Приобрести его можно в любом специализированном магазине. Оно поможет быстро и легко освоить технику.

И главное – концентрация. Не стоит отвлекаться на посторонние предметы и с нервозностью ломать палочки. Нужно ощутить гармонию и почувствовать себя частью азиатской культуры. Медитация поможет расслабиться и настроиться.

Как держать палочки для суши: инструкция в картинках

Существует несколько техник, как держать китайский столовый прибор. Для начала стоит освоить классическую технику. Более простой метод для тех, кто только начал экспериментировать с походами в суши рестораны.

Классическая техника для новичков

Самая простая техника, как держать палочки для роллов для новичков:

Одну палочку взять подушечками большого и указательного пальцев. С помощью второй руки вложить еще одну палочку в выемку между большим и указательным пальцами. Подушечкой указательного пальца зафиксировать вторую палочку, слегка прижимая ее к большому пальцу.

Подвигать указательным пальцем. Верхняя палочка должна легко двигаться.

Техника профессиональная

Инструкция, как более технично держать прибор:

Опорную нижнюю палочку взять в руку так, чтобы она легла в выемку между указательным и большим пальцами. С опорной также будут работать средний и безымянный пальцы. Вторую, верхнюю и подвижную в процессе, зажать между средним и указательным пальцами, придерживая подушечкой большого пальца. Средним и указательным пальцами приподнять верхнюю палочку. Захватить ролл кончиком деревяшки и прижать его к опорной. Для этого слегка сжать «инструмент», чтобы еда не выпала.

На первый взгляд техника весьма запутанная, со сложным переплетением пальцев и деревянных приборов. Если трудно визуализировать правильный процесс, рекомендуется ориентироваться на картинки с наглядной инструкцией.

Техника маневрирования

Как есть палочками для суши более маневренно:

Одну палочку широким концом разместить на сгибе между большим и указательным пальцами. Правильное расположение – чтобы деревяшка, придерживаемая подушечкой большого пальца, лежала на среднем пальце. При этом оставалась неподвижной.

Это техника напоминает процесс, когда человек берет в руку шариковую ручку. Только чуть пониже.

Вторую часть прибора держать подушечками большого и указательного пальцев. Попробовать подвигать ее. Если основание у палочек не общее, правильно, если широкие концы не образуют крест. А нижняя, опорная, должна оставаться без малейшего движения!

Попробовать поднять прибором еду под углом 45°. Если суши плохо захватываются или падают, стоит взяться за китайский инструмент чуть пониже. Как это сделать правильно, можно посмотреть на фото.

Для тренировки рекомендуется использовать бамбуковые или деревянные палочки, но не пластиковые. Конечно для процесса обучения они более бюджетные, но пластик сделает процесс более сложным и с массой ошибок.

Азиатский этикет

Мало уметь правильно есть роллы, нужно еще и соблюдать принятый азиатский этикет. Конечно же у себя дома можно расслабиться и хоть руками закидывать в рот вкусняшки. Но в суши баре манеры и обращение с блюдом – важный элемент ритуала еды.

10 базовых правил этикета в суши ресторане:

Не тыкать в гостей заведения деревянным прибором, даже образно, на расстоянии. В Китае считается неприличным указывать на человека, используя для этого ритуальный прибор для еды. Если не получается ухватить роллы по технике, недопустимо прокалывать их палочкой, чтобы подхватить и отправить в рот. Это считается верхом бескультурия в азиатском ресторане. Брать стоит только те порции, которые наверняка поместятся в рот. Недопустимо откусывать часть суши, а остатки возвращать на тарелку. Если все роллы одинаково крупные, разрешено аккуратно с помощью палочки разделить в тарелке порцию на 2 части. Когда столовый прибор не используется, нельзя его втыкать в еду для удобства. Нужно положить палочки на салфетку возле тарелки с левой стороны. При этом они должны лежать ровно, параллельно друг другу, без перекрещивания. Если в суши баре организовался отдых с друзьями за одним столом, недопустимо лезть в общее блюдо с роллами прибором, который уже побывал во рту. Нужно использовать каждый раз новый, а лучше взять себе несколько порций суши на индивидуальную тарелку. Категорическое табу – брать палочки в рот, облизывать их. Нельзя держать палочки, зажав их в кулаке. В Азии это воспринимается как жест агрессии и не приемлем даже в российских суши ресторанах. Если в суши баре заказана подача роллов с рисом, миску с гарниром нужно поднести поближе к лицу и брать небольшие порции риса теми же палочками. Многие считают, что это выглядит нелепо. Однако по правилам этикета, есть рис нужно именно так. Палочки – это индивидуальный прибор. Не принято передавать свои палочки соседу по столу и тем более брать чужие. Нельзя палочками двигать посуду на столе, стучать ими и еще как-либо использовать не по прямому назначению. Такими жестами гость заведения показывает свое неуважение к окружающим.

Популярность суши ресторанов настолько высока, что сложно встретить компанию друзей, которые бы хоть раз не пригласили друг друга в трендовое заведение. Чтобы не опозориться, получив неожиданное приглашение на культурный отдых в духе Азии, стоит научиться простым азам обращения с китайскими палочками.