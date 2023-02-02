Не только подростков беспокоит, как избавиться от прыщей на лице. Акне может поразить кожу в любом возрасте. Рекомендации, как очистить кожу, помогут избавиться от навязчивых точек.

Почему появляются прыщи

Прыщ (комедон) – воспалительный процесс, возникающий при чрезмерно активной работе сальных желез и закупорке пор. Основные причины появления акне на лице:

Наследственность. Как ни странно, но прыщи могут передаваться по наследству. Если лицо одного из родителей даже в раннем детстве было покрыто прыщами и черными точками, его ребёнок также может столкнуться с этой проблемой. Гормональные нарушения. Любой сбой с выработке гормонов нередко сопровождается прыщиками на коже. Поэтому многие подростки страдают от высыпаний на лице – гормональный фон активно меняется. Акне – частая проблема женщин в период беременности и лактации. А также с начала менопаузы. Несбалансированное питание. Вредная пища (хот-догги, гамбургеры), жирная, жареная еда, слабость к сладкому и мучному – прямые виновники активного выделения кожного сала и появления черных точек. Некачественная гигиена, плохой уход за кожей. Если кожу лица не очищать, регулярно трогать ее руками, это приведет к загрязнению пор и развитию акне. Нарушение сна, стрессы. Кортизол, гормон стресса, напрямую влияет на работу сальных желез. Бессонница, недосып, стресс – прямая дорога к прыщам. Курение. Пагубная привычка портит не только здоровье, но и негативно влияет на состояние кожи. Она в разы быстрее стареет и зачастую определить курильщика можно по обилию прыщей на лице.

Чтобы кожа стала чистой и красивой, в первую очередь необходимо подкорректировать рацион питания. Сдобрить меню овощами и фруктами, в минимуму свести потребление жирных продуктов и жареных блюд. Отказаться от вредных привычек и начать бережно относиться к коже.

Как избавиться от прыщей на лице

Проблема должна решаться комплексно. Прием витаминов, полезных продуктов и обязательно – грамотный уход за лицом.

Правильный уход за кожей – это:

Очищение. Чистить кожу лица необходимо дважды в день, утром, вечером. Девушкам категорически нельзя забывать смывать макияж перед сном. Косметика – одна из причин закупорки пор и дальнейшего появления прыщей. Лицо нужно протирать молочком для снятия макияжа или мицеллярной водой. Увлажнение. Независимо от типа кожи (комбинированной, сухой, нормальной), ее нужно увлажнять. Подбирать для этого крема, маски, мази от прыщей, содержащие в составе не только увлажняющие компоненты. Если лицо покрыто прыщами, в составе обязательно должны быть абсорбенты. Такие средства будут ухаживать за лицом и лечить кожу. Тонизирование. Для поддержки тонуса кожи важно после умывания наносить на лицо маски или протирать муссом, нормализующим уровень рН. Такие средства хорошо прочищают поры, снижают вероятность их закупорки и появления акне.

Чтобы избавиться от прыщей на лбу или предупредить их появление, дополнительно рекомендуется использовать скраб. Но средство подбирать именно для лица. Скраб для тела более грубый и может повредить нежную дерму. Использовать скраб рекомендуется 1 раз в неделю для профилактики и 2 раза в неделю в качестве терапии.

Также можно делать легкий медово-кофейный пилинг (использовать вместо скраба). Смешать 1 ст.л. молотого кофе с 2 ст.л. меда, взбить до однородной консистенции. Нанести на лицо. Плавными массирующими движениями обработать проблемные зоны, смыть теплой водой. Отшелушивание устранит ороговевшие частички дермы, очистит поры и хорошо увлажнит кожу.

Самые эффективные средства от прыщей на лице у подростков и взрослых

Профессиональные косметические средства разработаны с учетом всех нюансов проблемной кожи. Глубоко проникают в кожный покров и нацеленно воздействуют на воспалительные процессы. Регулярное применение позволит качественно очистить кожу лица.

Топ самых сильных средств от прыщей по мнению дерматологов:

Garnier, очищающий тоник «Чистая кожа»

Средство на основе цинка и салициловой кислоты. Эффективно борется как с единичными прыщами, так и с обширным воспалительным процессом на лице. Очищает и сужает поры, дополнительно устраняет излишний блеск кожи.

Skin Ceuticals, сыворотка для проблемной кожи Blemish & Age defense

Мощнейшее лечебное средство на основе липогидроксильной и диоевой кислот. Воздействует на очаг воспаления, оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

Комплексно влияет на состояние кожи. Устраняет не только акне, но и угревую сыпь, пигментные пятна, морщины.

La Roche Posay, средство для проблемной кожи Effaclar A.I.

Основа – вещества пироктон и ниацинамид. Способствует подавлению бактериальной активности, препятствует воспалительным процессам. Глубоко очищает поры, может использоваться как мягкое пилинг средство.

Vichy, уходовое коректирующее средство Normaderm phytosolution

Инновационное средство для проблемной кожи. В составе – пробиотики, салициловая и гиалуроновая кислоты, термальная вода.

Борется с первопричиной акне, очищает и увлажняет кожу, оказывает омолаживающий эффект. При регулярном использовании полностью восстанавливает дерму и помогает навсегда забыть о проблемах с кожей.

Эффективное средство от прыщиков можно приготовить и самостоятельно. В составе – исключительно натуральные компоненты, которые при комплексном уходе позволят избавиться от угревой сыпи, акне.

Топ-3 лучших домашних рецептов:

Травяной настой. Аптечную календулу и ромашку (по 1 ст.л.) залить кипятком. Накрыть, настаивать полчаса. Процедить через марлю, отжать. Ватным тампоном, смоченным в настое, протирать проблемные участки утром и вечером. Медовая маска. Смешать в равной пропорции (по 1 ч.л.) корицу и мед, размешать. Нанести на лицо, за исключением области вокруг глаз. Через полчаса убрать маску влажным ватным диском. Обработать лицо тоником для проблемной кожи. Нанести тонким слоем увлажняющий крем. Яичная маска. Разбить сырое яйцо, отделить белок от желтка. Белок взбить венчиком или ложкой. С помощью спонжика или косметической кисточки нанести взбитый белок на лицо. Как только появится ощущение, что кожа стягивается, смыть маску теплой водой.

Перед использованием секретов народной косметологии, важно убедиться в отсутствии аллергии на используемые ингредиенты.

Как избавиться от прыщей на лице за 1 день

Существует несколько экспресс методов, которые помогут избавиться от прыщей на лице быстро. Замазать акне тональником – не выход из положения. Поры забьются еще глубже и проблема только усугубится.

Не вовремя вскочил прыщик? Лайфхаки для тех, кто готовится к важному мероприятию, свиданию или на фотосессию.

Лечение холодом

Лед быстро устраняет отечность и уменьшает гиперемию. Причем за считанные минуты. Не зря рекомендуется протирать область вокруг глаз кубиком льда после бессонной ночи. Поможет он и для маскировки прыщей.

Кусочек льда нужно завернуть в хлопковую салфетку и приложить в зоне поражения на пару минут. Этот способ не избавит от прыща, но визуально хорошо сгладит его присутствие.

Лекарство от прыщей из аптеки

Если неожиданно появилось акне, можно приобрести дешевое средство от прыщей на лице в аптеке. Процедуры при соблюдении рекомендаций безопасны. И реально помогают!

Перекись бензоила оказывает быстрое противомикробное действие именно в отношении патогенной флоры, вызывающей угри и прыщи. Ватку нужно смочить жидкостью и приложить к угревой сыпи на 5 минут. Если лечение начать сразу после появления акне, от высыпания можно избавиться за 1 день. Достаточно через каждые 3 часа обрабатывать кожу бензоилпероксидом. Еще одно дешевое аптечное средство против прыщей – стрептоцид. Он слегка подсушивает воспаленное место, глубоко проникает в поры и оказывает антибактериальное действие. Сухой порошок нужно нанести на кожу и дождаться его естественного впитывания в дерму. Не мочить, не втирать! Всего несколько таких процедур помогут за сутки забыть о прыще. Аспирин поможет не только при температуре и головной боли. Но и быстро очистить лицо от непривлекательных точек. 1 таблетку аспирина нужно растолочь (например, раздавить, прижав двумя столовыми ложками). Добавить несколько капель холодной воды, чтобы смесь стала вязкая. Нанести на проблемную область и оставить на пару часов. Этот метод быстро снимет воспаление, а прыщ станет фактически незаметным.

Эффективные лекарства решат вопрос, как избавиться от прыщей за ночь. Главное – обрабатывать ими только комедон. Избегая попадания на здоровую кожу и область вокруг глаз.

Чайная терапия

Быстро вылечить акне поможет масло чайного дерева. Обладает мощным противовоспалительным действием, оказывает противоотечный эффект. Наносится точечно, непосредственно на сам прыщик. Несколько обработок в день – и на утро лицо станет чистым.

Косметологические процедуры

Кардинальное решение проблемы – косметологическая процедура, с применением инновационного оборудования и средств для лечения заболеваний кожи. Перед началом процедуры важна консультация с дерматологом и косметологом. Наличие противопоказаний может только усугубить состояние проблемной кожи.



Важно! Любые косметологические процедуры можно проводить только в том случае, если комедон без гнойного содержимого. Тяжелый воспалительный процесс на лице – главный запрет на сеанс у косметолога.

От угревой сыпи на лице независимо от места ее локации (на подбородке, на лбу, на щеках) можно избавиться с помощью следующих процедур:

Ультразвуковая чистка лица. Кожа очищается от акне, черных точек путем глубокого проникновения в дерму ультразвуковых лучей. Мягко, деликатно и безболезненно. Лазерная шлифовка. Лазер воздействует непосредственно на центр воспалительного процесса. Для полной и глубокой шлифовки кожи требуется несколько процедур. Несмотря на активную работу лазера по дерме, следов постакне по окончании терапии не заметно. Результат лазерной шлифовки – чистая, хорошо отшелушенная и обновленная кожа. Криотерапия. Холод – один из лучших помощников в лечении проблем с кожей. Воздействие низких температур не только улучшит микроциркуляцию крови, ускорит обновление кожи и омолодит. Но и эффективно устранит акне. Мезотерапия. Самая болезненная процедура. Активные лекарственные компоненты доставляются в очаг воспаления инвазивным методом (проколы иглой). Преимущество мезотерапии – проникновение веществ в глубокие слои кожи, полное уничтожение бактериальной флоры, избавление от прыщей надолго.

Процедуру должен проводить квалифицированный косметолог. Некачественно выполненная терапия (особенно инвазивным методом) опасна тяжелыми осложнениями. В том числе и заражением крови.

Вопрос-ответ

Короткие ответы на самые популярные вопросы помогут быстро найти решение волнующей проблемы. А возможно и предотвратить появление акне.

Какие продукты вызывают прыщи на лице?

Злоупотребление копчеными продуктами, обильное добавление специй в блюда может спровоцировать появление подкожных прыщей. Молоко и сливки не рекомендуется пить в больших количествах людям с проблемной кожей.

Следует ограничить и потребление «быстрых углеводов». Сахар, кондитерские изделия – главные провокаторы угревой сыпи на лице.

Почему не надо давить прыщи?

Выдавливать прыщи на лице категорически нельзя. Высок риск занесения инфекции. Даже в том случае, если соблюдать все требования санитарии (чистые руки, обработка спиртом места поражения и т.д.), после выдавливания прыща область поражения может разрастись. И вместо одной небольшой точки на коже появится непривлекательная поляна из акне.

Также при выдавливании прыща сильно травмируется кожа. Вместо небольшой точки на лице может остаться большой рубец.

Почему нельзя сушить прыщи?

Большая ошибка при проблеме, как убрать прыщ, его высушивание. Чаще всего его делают путем прижигания, например йодом или спиртом. Полагается, что йод/спирт хорошо подсушивают разрастающийся прыщик, что позволит быстрее от него избавиться.

Но высушивание может не только закончиться сильным ожогом нежной кожи лица. Но и расширением области воспаления.

Почему у некоторых подростков есть прыщи, а у других нет?

Наличие/отсутствие прыщей у подростков зависит от уровня стероидных гормонов в организме. В 15 лет, в начале момента полового созревания, не у всех детей гормоны зашкаливают. Поэтому некоторые подростки обходят стадию «проблема с прыщами на лице».

В каком возрасте проходят прыщи?

У подростков прыщи самоликвидируются в основном после окончания периода полового созревания. Это может случиться и в 17 лет, и в 20.

Однако взросление организма не означает, что прыщи исчезли навсегда. Они могут появиться в любом возрасте, даже у пенсионеров. Если возникла причина-провокатор (например, плохое питание, стрессы, загрязнение кожи лица). Причем, согласно статистике, к дерматологам чаще обращаются мужчины. Кожа у них более жирная и толстая, по сравнению с женской дермой.

Можно ли избавиться от прыщей навсегда?

На самом деле сложно найти действующие советы, как избавиться от прыщей раз и навсегда. Даже если определить причину появления акне (например, проблемы со здоровьем), нет гарантии, что прыщи не вернуться. После курса лечения не факт, что поры снова не загрязняется или лицо не высыпит от сильного стресса.



Чтобы избавить лицо от прыщей навсегда, важно ежедневно соблюдать рекомендации по уходу за кожей.

Лайфхаки, как избавиться от прыщей на лице, помогут быстро и безопасно очистить кожу. Но важно помнить – когда дерма станет идеально чистой, нельзя забывать о гигиене и правилах заботы за кожей. Иначе проблема вскоре вернется.