Чтобы покрытие выглядело эстетично и долго держалось без сколов и отслоек, важно соблюдать технологию и последовательность нанесения гель-лака. Для начинающих это может быть не так просто, ведь алгоритм включает несколько этапов, которые ни в коем случае нельзя пропускать и путать местами.

Наша простая инструкция – это не просто шпаргалка для новичка. Она поможет вникнуть в суть процессов и понять, зачем нужен каждый из этапов, в чем его суть.

Снятие покрытия

Обычный лак легко удалить спонжем, смоченным в специальном средстве. Эта же жидкость подходит и для снятия гель-лаков (шеллака). Способ считается не самым безопасным, но для новичка, особенно домашних условиях, он предельно прост:

смочить спонж в ацетонсодержащей жидкости для снятия лака;

приложить к ногтю, зафиксировать фольгой или специальной клипсой;

выдержать 10 минут;

снимать поочередно, поддевая вздувшийся слой апельсиновой палочкой с поверхности ногтя.

Для геля, акригеля, полигеля и других моделирующих материалов этот способ не подходит. Снимать их следует пилкой или маникюрным аппаратом. Аппарат – лучший способ и для удаления гел-лака с ногтей: мастер может выполнить работу аккуратно, удалив только декоративный слой. Если под базой нет отслоек, ее удалять не нужно.

Чтобы удалить слой гель-лака с ногтя, используют керамические фрезы типа «кукуруза». Подходят и насадки нового поколения, называемые безопасными (твердосплавные шестигранные). На этом же этапе стоит обработать и торцы ногтей, придав им желаемую форму. По завершении опила пыль следует удалить щеточкой, а ногти тщательно обезжирить клинсером. Это необходимо, чтобы при дальнейших этапах никакие остатки не мешали работе.

Гигиенический маникюр

Залог хорошей стойкости покрытия – подготовка ногтей, которая выполнена аккуратно и правильно. В зависимости от типа кожи, следует выбирать вид маникюра:

обрезной – для влажных рук;

аппаратный – для сухой здоровой кожи;

комбинированный – если кутикула очень чувствительна, кровеносные сосуды расположены неглубоко.

Это условные рекомендации. Во многом способ зависит от опыта и личных предпочтений мастера. Следует отметить, что работа с аппаратом требует большего опыта и теоретических знаний. Сначала с помощью фрезы с острым носом («пламя») следует приподнять кутикулу от поверхности ногтя, как бы отворачивая ее кверху, и вычистить птеригий из подкутикульного пространства. Удалить кутикулу можно фрезой-«шаром» или режущим инструментом: кусачками, ножницами. После нужно обработать боковые валики. Силиконовая фреза-полировщик поможет придать работе аккуратный и законченный вид.

Важно! Инструмент должен быть острым! Тупыми ножницами легко травмировать кожу или повредить ноготь.

Подготовка ногтей: покрытие базовым слоем

Перед тем как покрывать ногти гель-лаком, необходимо правильно подготовить поверхность. Важно провести дегидрацию и обезжирить ногти, если они влажные.

Значительно продлит срок носки маникюра праймер. Его наносят на кончики ногтей так, чтобы частицы средства не попали на кутикулу и боковые валики. Для маникюра с покрытием подойдет бескислотный, для наращивания нужен более стойкий – кислотный.

Важно! Кислоты содержатся в обоих видах праймера, но в разных концентрациях. Наносить это средство в любом случае нужно аккуратно – только на ногти, а не на кожу.

Для праймера не требуется использование лампы для маникюра, так как он быстро сохнет самостоятельно. Он обеспечивает надежную сцепку с натуральным ногтем и предотвращает отслойки.

База — одно из самых важных средств для создания маникюра с покрытием. Многие мастера предпочитают наносить слой эластичной базы не только под гель-лак, но и под любые другие материалы, включая однофазные гели. Первый слой базы следует наносить тонко, втирающими движениями. После полимеризации можно нанести второй, более густой слой, который поможет выровнять поверхность ногтя. Дополнительно можно укрепить маникюр акриловой пудрой, присыпав ей непросушенную базу перед полимеризацией в лампе.

Важно! Если на слой базы нанести укрепляющую акриловую пудру, время полимеризации следует увеличить вдвое.

При выравнивании поверхности ногтей базой удобно использовать не только штатную кисть из флакона, но и «волосок». После полимеризации в лампе удалять липкий слой не нужно – он обеспечит хорошую сцепку с гель-лаком.

Цветное покрытие гель-лаком пошагово

Гель-лаки нового поколения и хорошего качества обычно имеют высокую пигментацию и достаточную густоту. Многие производители утверждают, что их гель-лаки можно наносить в один слой, и часто это соответствует правде.

Но иногда мастер-новичок сталкивается с проблемами:

гель-лак пузырится в лампе, морщится, собирается в гармошку;

после сушки покрытие легко снимается пленкой;

возникает эффект «матраса», когда под, казалось бы, просушенным верхним слоем гель-лака мягкая масса.

Такие проблемы говорят о том, что гель-лак не просыхает. Самый надежный путь – поменять лампу на более мощную, но это не так легко осуществить. Решить проблему поможет послойное нанесение гель-лака: лучше сделать поэтапно 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Особенно актуально это для черного, белого, желтого оттенков (химическая особенность пигментов), а также гель-лаков с большим количеством шиммера.

Как наносить гель-лак в домашних условиях пошагово:

Набрать небольшую каплю на кисть, отжать лишнее. Поставить на ноготь на 2-3 мм выше кутикулы. Первое движение с нажимом на кисть – к зоне роста, затем к торцу ногтя по центральной части. Нанести гель-лак двумя мазками справа и слева от центра. Кистью «волосок» довести цвет как можно ближе к кутикуле, боковым частям ногтя. Одним широким мазком провести по поверхности, прижав кисть так, чтобы она стала плоской и охватила всю поверхность. Отправить в лампу для полимеризации на 30-60 секунд.

Прокрашивать ли торцы? Сегодня это вопрос эстетики, а не технологии. На продолжительность носки это не влияет никак.

Дизайн для начинающих: материалы и техники, с которыми легко справиться

Мастера, которые умеют рисовать сложные изображения, всегда будут пользоваться спросом. Ручной рисунок – показатель таланта и качества, такие работы выглядят дорого, да и стоят в салонах немало.

Но сегодня даже перед теми, кто не умеет или не любит рисовать, или просто не имеет на это времени, открыты отличные возможности. Красивый дизайн маникюра легко и быстро можно сделать разными материалами:

Декоративные посыпки (блестки, цветной песок, флок) достаточно нанести на тонкий слой сырой базы или непосредственно на непросушенный гель-лак, а затем отправить в лампу. Идея подойдет для выделения «особенного ногтя». Базой можно покрывать поверхность целиком или нарисовать на цветном полимеризированном гель-лаке небольшие картинки, а на них наносить посыпки.

Акварельные капли можно наносить в произвольном порядке – узор все равно получится интересным и фактурным. Особенно интересно смотрятся капли разных оттенков, нанесенные в любой последовательности.

Фольгу достаточно прижать к липкому слою и оставить оттиск. Специальный клей облегчит работу, им пользоваться еще удобнее.

На базу для растекания можно нанести четкие линии или хаотичные кляксы гель-лаком, чтобы получить интересную фактуру. Подойдет и для трендовых «каменных» дизайнов ногтей.

Стемпинг требует сноровки и тренировки. Зато с помощью пластины, штампа и цветных гель-лаков или красок можно нанести на ноготь практически любой узор с идеальной четкостью линий.

Важно! Если на гель-лак нанести посыпку, оттиск фольги или другой плотный декор, время сушки желательно увеличить в 1,5-2 раза.

Топовое покрытие

Топ – прочный материал, который «закрывает» процедуру. По завершении выполнения дизайна или сразу на слой цветного гель-лака нужно нанести финишное средство. Оно обеспечит стойкость, предотвратит выгорание цветов, придаст блеск.

Сегодня, помимо обычного глянцевого, существуют разные варианты топов для маникюра с гель-лаком:

«супершайн» – для глубокого блика;

матовые и велюровые – делающие поверхность зернистой;

без липкого слоя – более удобные в работе, но обычно не очень блестящие;

прозрачные с декором: блестками, черными и белыми крапинами, хлопьями;

с эффектами: «кошачий глаз», светоотражающие.

Топ будет держаться на гель-лаке вне зависимости от того, перекрывать ли им торцы.

Часто задаваемые вопросы

Что такое гель-лак и как он отличается от обычного лака для ногтей? Гель-лак - это гибридный лак для ногтей, который содержит как акриловую, так и гель-полимерную базу. Этот вид лака наносится на ногти, как и обычный лак, но после нанесения нужно просушить под УФ-лампой. Гель-лак долговечен и стойкий, сохраняет яркость цвета и блеск в течение нескольких недель. Как подготовить ногти к нанесению гель-лака? Перед нанесением гель-лака необходимо тщательно подготовить ногти. Сначала нужно удалить старый лак, затем привести ногти в порядок, удалить кутикулу, подравнять длину и форму ногтей. Затем нужно обезжирить ногти специальным средством для удаления жира и загрязнений, чтобы гель-лак лучше прилегал к ногтю. Как правильно наносить шеллак? Перед нанесением гель-лака на ногти необходимо наложить базовый слой. После того, как базовый слой высохнет, можно наносить гель-лак тонкими слоями, покрывая каждый слой УФ-сушилкой. После нанесения последнего слоя гель-лака необходимо нанести топовый слой и просушить его в УФ-сушилке. Как снять гель-лак с ногтей? Снять гель-лак можно с помощью ацетона или специального средства для снятия гель-лака. Сначала нужно обработать ногти пилкой, чтобы снять верхний слой лака. Затем нужно смочить ватный диск в ацетоне или специальном средстве для снятия гель-лака и накладывать на ногти, обернув их фольгой. Через 10-15 минут гель-лак можно легко удалить. Как сохранить долговечность покрытия? Чтобы сохранить долговечность гель-лака, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, нужно избегать контакта гель-лака с химическими веществами, такими как моющие средства или растворители. Во-вторых, нужно наносить гель-лак тонкими слоями, чтобы лак лучше прилегал к ногтю и не скатывался. В-третьих, нужно использовать качественный гель-лак и не экономить на материалах. В-четвертых, рекомендуется использовать защитную резинку на кончиках пальцев при работе с водой или при занятиях домашними делами. Что делать, если гель-лак начал отслаиваться? Если гель-лак начал отслаиваться, необходимо незамедлительно принять меры. Сначала нужно удалить все слои лака с помощью ацетона или специального средства для снятия гель-лака. Затем нужно обработать ногти пилкой и нанести новый слой гель-лака, следуя той же технологии, что и при первом нанесении. Как часто можно наносить гель-лак? Частота нанесения гель-лака зависит от состояния ногтей и индивидуальных потребностей. Обычно гель-лак наносят 1-2 раза в месяц, но при необходимости можно увеличить частоту нанесения или наоборот, уменьшить.

Уход за руками

Важно знать не только о том, как правильно покрывать ногти гель-лаком. По завершении ногти нужно протереть клинсером и позаботиться о кутикуле. В домашних условиях удобно наносить масло в карандаше.

Чтобы надолго сохранить маникюр в хорошем состоянии, не стоит забывать наносить питательный и увлажняющий крем для рук. Ежедневная обработка кутикулы маслом предотвратит ее разрастание, придаст ногтям ухоженный вид.