Найти свою половинку в огромном мире – это редкое и огромное счастье. Но даже, на первый взгляд, идеальные отношения могут закончиться. Причем расставание иногда происходит настолько плохо, что некогда трепетно влюбленные просто перестают здороваться.

Но как известно, человек ценит только тогда, когда потеряет. Если в девичьем сердце появилась боль и тоска, пора принимать меры. Чтобы не совершить еще больше ошибок в попытках, как вернуть мужчину после расставания, советы психолога помогут сделать правильный первый шаг.

Как вернуть любимого мужчину после расставания

Мужчина – это сложный механизм, к которому найти правильную инструкцию по применению крайне сложно. Несмотря на крылатую фразу, что женщины с другой планеты и понять их фактически невозможно, именно на мужчин чаще всего взваливается вина за окончание отношений.

Но так ли это?! Психологи советуют в первую очередь глянуть в зеркало – настолько ли идеально отражение в нем? По мнению специалистов по семейным отношениям, в любых проблемах пары виноваты всегда оба партнера.

Согласно статистике, самая частая причина разрыва – агрессивное поведение мужчины. Если парень позволил себе поднять руку на девушку либо начал обращаться к ней грубо, с использованием ненормативной лексики, подруги обязательно скажут – беги от него.

Но не стоит забывать, что у медали 2 стороны. Даже самого спокойного человека может вывести из себя неадекватное поведение объекта, находящегося рядом. А мужчина – это тоже человек. Он имеет право на личный комфорт и сохранение своего оптимального психологического состояния.



Женщины нередко используют удачную и такую милую отмазку – «Ну я же девочка». То есть доля истеричности, глупости якобы являются нормой. Но вряд ли так считает парень, смотрящий на такое поведение со стороны в непосредственной близости.

Поэтому первый совет для девушек – понять, как вести себя после расставания с мужчиной, чтобы он захотел вернуться. Камбэк в сумасшедшую рутину из ссор, претензий и истерик ему вряд ли покажется хорошей идеей.

Восстановление отношений – это множество ступенек, по которым придется взобраться. И первая из них – тщательный анализ всего процесса: как все началось, что случилось потом и по каким причинам. Как говорится, кто виноват и что делать.

Оцените причины расставания

Закончиться отношения могут из-за миллиона разных причин. Иногда влюбленные в порыве ссоры на эмоциях говорят друг другу обидные слова, а реальный корень проблемы озвучить никто так и не осмеливается.



Даже психологам сложно назвать основную причину, которая заставляет двух людей, любящих друг друга, расставаться. По факту, сколько пар – столько и причин.

Проанализируйте обстоятельства вашего расставания

Интересный замкнутый круг – чтобы найти способ, как вернуть бывшего парня, нужно понять, что привело к расставанию с ним. Психологи советуют вспомнить последнюю ссору или любые неприятные события, произошедшие незадолго до разрыва.

Не многие девушки понимают, но на самом деле на эмоциях мужчины часто говорят то, что думают на самом деле. То, о чем боятся сказать напрямую, чтобы не обидеть. Рекомендуется вспомнить те слова, которые он посмел сказать в адрес нежной и безупречной, идеальной девочки.

Стоит вспомнить и его поведение. Например, он стал позже приходить домой, чаще отдыхать с друзьями без своей второй половинки. Естественно на это многие девушки скажут – та у него есть другая, он мне изменяет, поэтому ушел. А может мужчина по каким-то причинам просто потерял желание бежать домой, к своей любимой? Может это именно она создала такую атмосферу, в которую не хочется возвращаться?



Ни один здравомыслящий человек не уйдет из дома, где его любят, ценят и понимают. Возможно проблема кроется не в мужчине, а в эмоциональной ауре этого дома.

Однако не стоит ставить мужчину на пьедестал и делать из него совершенный предмет для обожания. Важно понять и свое состояние рядом с ним в последнее время. Возможно он сам спровоцировал такое отношение к себе, при котором у девушки исчез стимул создавать для него ту самую позитивную ауру.

Определите, стоит ли возобновлять отношения

Расставшись с парнем, нужно разобраться в себе – на самом ли деле так сильно хочется вернуть любовь мужчины? Важно определить, не является ли это желание обычным страхом остаться одной.

Практические советы, которые помогут понять реальную потребность в этом парне:

Составить его портрет списками. Самый банальный рецепт – взять лист бумаги, расчертить на 2 половины с пунктами «Плюсы» и «Минусы». И тщательно прислушиваясь к себе, заполнить их.

В этот момент важно не опираться на свою тоску по любимому, а трезво оценить качества, которые наполняют (или опустошают) этого парня.

Допустим, он был красивый, веселый и шикарный любовник. Но – ленивый, грубый, невнимательный, неряшливый. И разрыв отношений не изменил его! Отношения восстановятся, и он снова, весь такой милый и забавный, будет лежать сутками на диване.

Отсеять факт привычки. Независимо от длительности прошедших отношений, постоянное нахождение рядом с одним человеком вызывает к нему привычку. Все его вкусы и интересы распознаны, общая компания, совместный отдых, забота и поддержка. К этому привыкаешь.

Когда теряешь то, к чему так сильно привыкла, на автоматическом режиме где-то внутри души появляется ощущение опустошения. Его важно не спутать с действительной нехваткой этого человека.

Пытаться вернуть интерес парня нужно только в том случае, если:

Ощущаешь любовь, а не привычку. Понимаешь, что у него куча недостатков, но без них тебя больше ничего не радует. Вспоминая о нем, в памяти всплывают не обиды, скандалы и его раздражающие манеры поведения, а нежные объятья, его улыбка и самый дурацкий в мире, но такой родной смех. Ты была с ним действительно счастлива. Осознаешь, что хочешь с ним не просто любовных отношений, а настоящую, крепкую семью.

Как ни парадоксально, но только потеряв человека, можно понять, насколько он был дорог. После расставания важно не кидаться в омут в маниакальных попытках вернуть мужчину. Нужно немного подождать.

В первые дни, возможно даже месяцы после разрыва, эмоции – особенно острые. Внутри бурлит все – злость, нежность, обида, любовь, ненависть, тоска. Их необходимо пережить в одиночку. В состоянии аффекта можно принять ошибочное решение.

Работа над собой

Нормальная реакция любой девушки после разрыва отношений – это слезы. Да, можно, та и нужно разрешить себе поплакать и пожалеть себя. Но увлекаться процессом не стоит.



Слезы – это сильная эмоциональная разрядка. С ними выходят боль и обида. Выплакав проблему, можно начинать собирать себя и свою личную жизнь по кусочкам.

Улучшите свою самооценку и эмоциональное состояние

Расставание с парнем может сильно отразиться на самооценке женщины. Даже суперуверенная в себе красавица становится закрытой, переполненной сомнениями в своем очаровании. Что уж говорить о девушках, которые и без того невысокого мнения о себе.



Мужчины могут бросать. К этому факту нужно относиться спокойно и не принимать разрыв отношений исключительно на свой счет. Возможно парень просто недалекий и сам не понял, что натворил.

Нужно понять, что психологи говорят верно – проблемы в паре зависят от обоих партнеров. Он бросил не потому, что девушка вдруг показалась ему не той комплекции фигуры, а блюда на ужин неожиданно потеряли свой потрясающий вкус, потому что милая резко разучилась готовить. Ведь он когда-то полюбил такую, какая есть.

Нельзя заниматься самобичеванием и выискивать в себе недостатки, уничтожая уверенность в себе. Нельзя упиваться этим состоянием, когда сутками рыдаешь и жалеешь себя.

Важно восстановить свое эмоциональное состояние и привести его в равновесие. Понять, что и такое случается, но это не смертельно. Этот парень все еще где-то на этой планете, и его еще можно обнять.

Но! Мужчины любят красивых, веселых и уверенных в себе женщин. Пытаться вернуть парня с опухшим от слез лицом, скованной и забитой – не лучшая идея. Полюби себя, и тебя полюбит весь мир.

Примите свои ошибки и научитесь прощать

Идеальных людей не существует в принципе, и кучу ошибок в отношениях совершил не только парень, но и сама девушка. Это нужно понять и принять.

Следует оглянуться и посмотреть на то, что происходило в личных взаимоотношениях. Да, возможно он делал что-то неправильно, не умел предугадывать 99 из 100 желаний своей любимой, иногда обижал и грубил. Но зачем помнить об этом всю жизнь, когда можно просто простить?



Одна из граней любви – это прощение. Мужчина никогда не будет абсолютно таким, каким его хочет видеть женщина. Он совершал ошибки и будет совершать их еще множество. Он просто человек, с которым можно находиться рядом.

Важно оглянуться и на себя, ведь возможно парень не выдержал потока непонятных эмоций и претензий от своей половинки. Самый верный способ, как вернуть мужчину после расставания по его инициативе, это осознать не только его, но и свои ошибки.

Самые яркие примеры женских ошибок, которые необходимо искоренить:

Беспричинная ревность. Ревнует – значит любит, это слишком избитая фраза, к тому же ошибочная. Любить – значит доверять. Важно понять, что у любимого парня могут быть подруги женского пола, просто подруги. Если он на улице взглянул на симпатичную девушку – это не означает, что парень моментально хочет уйти к ней. У мужчины просто есть глаза, которыми он смотрит на окружающий мир.

Если в отношениях происходили регулярные вспышки женской ревности, парня это просто могло довести. Эти эмоции придется утихомирить и научиться не воспринимать всех представительниц женского пола как конкуренток.

Чрезмерный контроль. Взрослый мужчина – это самодостаточная личность, способная самостоятельно принимать решения. Избыточный контроль со стороны хрупкой девочки, указания, что и как надо делать, выбесят кого угодно.

Не стоит строить из себя генерала в юбке. Не нужно каждые 5 секунд звонить парню и спрашивать, где он, с кем и чем занят. Нельзя лезть во все его дела, контролировать все процессы и давать ценные указания, как ему поступить.

Полезно вспомнить, о чем парень говорил чаще всего во время недомолвок. Например, «Ты мне уже надоела своей ревностью», «Милая, давай я сам разберусь?». Это и есть ключик к замочку от правильной двери.

Восстановление связи

Определившись с решением и поняв, что парня все-таки надо возвращать, первые новые шаги к нему нужно делать аккуратно. Категорическое табу:

начать названивать и закидывать смс-сками;

намеренно поджидать его возле дома или работы;

просить общих друзей намекнуть парню, что неплохо бы ему начать новый роман с бывшей или как-либо еще вмешивать третьих лиц.

Самая подходящая ситуация для первого контакта с бывшим – совершенно случайная встреча. Допустим, увидев его в кафе, подойти и угостить чашечкой кофе. Очень полезно поддерживать отношения с его друзьями и после расставания, и потом встретиться с любимым, например, на дне рождении одного из его товарищей. Эти встречи будут выглядеть абсолютно естественно и не подстроено.



Но нельзя кидаться ему на шею во время неожиданной встречи и смотреть на него щенячьими глазами, полными тоски и надежды!

Важно при первой встрече быть максимально веселой и легкой, чтобы мужчина увидел – это красивая девушка, которая просто смеется, танцует и веселится. И вполне нормально на такой встрече подойти поздороваться, угостить бокалом с шампанским. Это будет идеальное, легкое и ненавязчивое восстановление связи с бывшим.

Когда парень увидит, что девушка и без него выжила и все еще способна улыбаться, он перешагнет в себе барьер негатива последней встречи, тот самый момент расставания.

И тут важно не упускать его из поля зрения. Ненавязчиво поддерживать общение, без намеков на возвращение отношений. Простое открытое дружеское общение.

Начните общаться на нейтральные темы и искать общие хобби

Любому мужчине приятно, когда его воспринимают как рыцаря и вдруг попросит о помощи хрупкая девушка. Можно позвонить, попросить починить компьютер или протекающий кран. Когда парень придет на помощь, с простой человеческой благодарностью оценить его действия, угостить обедом и отпустить на волю.

В период отношений влюбленные естественно узнавали про интересы друг друга. Этим можно воспользоваться. Например, если парень поклонник известной рок-группы, можно невзначай сказать ему – «Ой, а ты видел их новый клип?», «А ты знаешь, что через неделю их концерт, я бы с радостью сходила на него».

Это очень удачный способ, как вернуть парня, если он не хочет – проявлять неподдельный интерес к его хобби. Мужчина увидит, что девушка общается с ним легко и нейтрально, без намеков «Смотри, какая я хорошая, вернись ко мне». Они просто болтают о том, что им обоим интересно.

Как вернуть бывшего парня

Чтобы вернуть чувства парня, придется забыть про свой эгоизм. Да, девушка – это нежная принцесса, которую нужно защищать и оберегать. Но отношения – это не концентрация всего внимания только на женщине.

Понимание его чувств и потребностей

Как уже говорилось, мужчина – это тоже просто человек. У него есть свои переживания, чувства, эмоции. Ему тоже может быть грустно и сложно, он тоже о чем-то мечтает, у него есть свои планы на жизнь. И все это важно учитывать.

Узнайте о его текущем положении и настроении

После восстановления связи нужно регулярно интересоваться, как у мужчины дела, чем он занимается, какие события происходили в его жизни в последнее время. Поняв, что его жизнью наконец начали интересоваться, парень с удовольствием поделится своими новостями, откроет душу, впустит в свои мысли девушку.

Может у него случилось что-то серьезное и ему требуется поддержка. В этот момент просто нужно быть с ним рядом, выслушать, подержать за руку.

Измените негативные аспекты прошлых отношений

Восстановив общение с бывшим, под категорическим запретом снова начинать высказывать ему какие-то претензии, делать замечания, что он посмотрел на другую женщину, лезть со своими указаниями, как ему поступить в своих делах (которыми он наконец поделился, решив, что его жизнью интересуются).

Мужчина должен увидеть свою бывшую с другой стороны – она просто переживает за него и слушает, как он справляется со своими проблемами. Без ее ценных указаний.

Как вести себя после расставания с мужчиной, чтобы он захотел вернуться

Пройдя путь реабилитации общения на дружеской ноте, можно начинать аккуратно давать понять мужчине, что по нему сильно скучают. Ни один человек не способен узнать, что в мыслях другого, о чем он думает. Парень может и не догадываться, что его хотят вернуть. При этом он и сам уже, возможно, начинает понимать, что расставание было ошибкой.

Сохраняйте дистанцию и уважайте личное пространство

Начав регулярно и тепло общаться, нельзя мужчине в лоб говорить – я вот с тобой рядом как друг, только чтоб вернуть тебя. Нужно сделать более деликатно. Например, найти подходящий случай, когда вы вечером в кафе под чашечки кофе говорите по душам. В этот момент ему можно сказать – «Ты знаешь, мне тебя очень не хватает». Он услышит это.

Избегайте навязчивости и частых звонков

Открывшись бывшему, глупо подкреплять свои слова чрезмерно активными действиями. Например, начать ему слать миллион смс-ок в минуту, днем и ночью звонить. Такое поведение будет выглядеть навязчивым и отталкивающим.

Дайте ему время на раздумье

Узнав о чувствах девушки, в сердце которой все еще живет любовь к мужчине, важно понять – он услышал эту информацию. Но парень не должен реагировать мгновенно. Ему тоже нужно подумать, решить, хочет ли он перейти грань дружбы и снова вступить в отношения.

Девушке необходимо осознать – прошло некоторое время, которое она потратила на то, чтоб привести себя и свои эмоции в порядок, чтоб понять, что ей нужен этот мужчина. Не факт, что парень потратил тот же самый период на аналогичные действия. Может он ушел в себя, погрузился в работу, старался не думать о бывшей. И только услышав, что он кому-то нужен, стал размышлять об этом.

Будьте уверены в себе и радуйтесь жизни

Нельзя показывать мужчине, что на нем зациклились. Постоянные звонки, постоянное «снова всегда рядом», постоянное «я живу только твоими интересами, чтоб тебя вернуть» может сильно оттолкнуть парня. Такое поведение станет восприниматься как не совсем адекватное.

Мужчина должен увидеть жизнерадостную и самодостаточную женщину, для которой он важен и дорог. Но которая при этом занимается и своей жизнью, развивается и радуется мелочам.

Проявляйте оптимизм и энергию

Не стоит сидеть сутками у окна и ждать, когда он придет. Лучше наполнить свою жизнь интересными моментами, поездками, прогулками с подругами, занятиями спортом. Научиться радоваться каждому дню, даже если любимого нет рядом круглосуточно.

Большая вероятность, что он наблюдает за девушкой, оценивает, изменилась ли она. Ему намного больше понравится веселая девчонка, которая вечно где-то бегает, а не сидит дома и рыдает по нему в подушку.

Покажите свою независимость и самостоятельность

Никто не хочет усаживать себе на шею взрослого ребенка, за которым нужно бережно ухаживать, 24/7 заботиться, обеспечивать в 100% объеме и подтирать сопельки. Женщина – это тоже взрослая личность, которая должна уметь контролировать свою жизнь, причем в самых разных аспектах.

На мужчин действует жалость, но не стоит переусердствовать с этим. Он должен увидеть, что и без него девушка вполне справляется с банальными делами, сама принимает какие-то решения. Эта женщина – не маленькое дитя, за которым придется постоянно присматривать. Она и сама справится, но при этом будет счастлива опереться на сильное мужское плечо. Именно такую, самодостаточную и уверенную в себе женщину, мужчина сам захочет вернуть.

Любимые нередко расстаются из-за глупостей и потом навсегда теряют друг друга. В любви гордость не должна стоять на первом месте, она убивает чувства. Независимо от того, по какой причине произошел разрыв отношений, – если без этого человека стало невозможно жить, его нужно вернуть. Но делать это нужно грамотно, чтобы не оттолкнуть мужчину еще больше.

И пусть кто-то третий скажет потом, что это слабость, а подруги наперебой будут щебетать «У тебя что, совсем гордости нет?». Но если сердце страдает без кого-то, это намного страшнее, чем осуждение окружающих.