Плохие ногти испортят весь образ даже очень стильной девушки. Сразу создается видимость неухоженных рук. Избавиться от проблемы помогут витаминные комплексы. Подробный обзор и анализ, если ногти слоятся и ломаются, какие витамины пить, позволит вернуть красоту рукам.

Почему ломаются и слоятся ногти?

Качество ногтей – прямой показатель состояние организма. Если появилась ломкость, расслоенность, белые точки и неровность поверхности, это явный признак нехватки витаминов. Нередко при недостаточном насыщении организма витаминами ломкие ноготки сопровождают нездоровые волосы. Секущиеся, тусклые, хрупкие и безжизненные.

Организм страдает от несбалансированного питания, регулярного стресса, минимального получения свежего воздуха. Ему нужна витаминная подпитка.



Девушки нередко прячут проблему под искусственным наращиванием и покрытием гель-лак. Корректируя внешнюю оболочку недостатков, они ведь так же продолжают развиваться изнутри.

Стоит отметить, что регулярные процедуры маникюра с агрессивным воздействием на ногтевую пластину лишь ухудшают ее состояние. Проблему надо решать, а не скрывать за стильным гелевым покрытием! В противном случае ситуация усугубится – отслаивается ноготь с риском не восстановиться.

Каких витаминов не хватает, если ломкие ногти

Визуальная диагностика поможет определить корень проблемы:

Тонкие, очень хрупкие. Тонкая ногтевая пластина имеет лишь малый слой рогового покрова. Он истончается при недостатке витаминов группы В, а также при нехватке в организме йода, цинка, селена и железа. Ноготки крошатся и легко ломаются. Крупная ногтевая лунка. Если лунка на ногтевой пластине по размеру превышает стандартные параметры, такая патология развивается при недостатке витаминов группы В и А, фолиевой кислоты, железа и цинка. Белые полоски, точки, пятна. Появлением белых пятен и полосок на ногтевой пластине организм сигнализирует о нехватке железа и витамина Е. Заусенцы. Заусенцы возле ногтей свидетельствуют о дефиците витаминов В12, Е, А, йода, магния и кальция. Отсутствие ногтевой лунки. Дефект, который развивается при недостаточной подпитке организма витамином С и железом. Ломкие, с расслоением. Если ногти легко ломаются и на кончиках заметно расслоение, значит организм испытывает дефицит витаминов D и С. Рельефность поверхности. Неровная ногтевая поверхность, бугорки, появление бороздок и теснений – характерный признак комплексного недостатка витаминов группы В. Желтоватый окрас. Если ногтевая пластина переходит из нежно-розового в желтовато-серый, организму не хватает селена и витамина В12. Медленный рост. Если ноготки растут слишком медленно, им недостаточно поддержки витамина А, цинка и марганца.

Нехватка витаминов – главная причина проблемных ногтей. Однако ухудшение их состояния может быть вызвано также проблемами со здоровьем. Например, при грибковом поражении необходимо обратить внимание на пищеварительный тракт и очищение его микрофлоры от патогенных организмов.

Витамины для роста ногтей, их красоты и эластичности нужно потреблять не только в виде капсул и специально разработанных витаминных комплексов. Большое содержание нужных микроэлементов и нутриентов содержится в продуктах питания.

Если ломкие ногти, каких витаминов не хватает и необходим их прием:

Витамин А

Важнейший для здоровья человека, необходимый не только для красивых ногтей. Он участвует в восстановительных процессах тканей организма. Особое внимание уделить витамину А необходимо девушкам с короткими и хрупкими ногтями. Он укрепит ногтевую пластину, ускорит естественный рост.

Бета-каротин обладает антиоксидантыми свойствами. Помимо восстановления ногтей и тканей организма, служит мощным защитным барьером. Необходим даже при отсутствии проблем с ногтями, поскольку предупреждает ухудшение их состояние при негативном внешнем воздействии (окружающая среда, регулярная агрессивная коррекция, наращивание, действие моющих бытовых средств).

Витамином А можно подпитывать организм не только аптечными капсулами. Он содержится во многих продуктах:

жирная рыба;

молочные продукты;

куриные и перепелиные яйца;

печень;

фундук;

фисташки;

помидоры;

тыква;

брокколи;

шпинат.

Ради красивых ногтей обязательно сбалансировать питание и сделать упор на морепродукты, овощи и орехи.

Суточная норма – 5 мг.

Витамин В7

Биотин – основной стимулятор выработки аминокислот. Они обеспечивают быстрый рост красивых и здоровых ногтей. При недостатке биотина (витамина В7) они становятся ломкими, хрупкими, поверхность приобретает рельефность.

Аминокислоты играют одну из основных ролей во всех структурах организма. Витамин В7 служит катализатором реакции их производства.

Витамином В7 обогащены:

мясо говядины;

говяжья печень;

свинина;

тунец;

лосось;

яичные желтки;

миндаль;

семечки подсолнуха;

шпинат.

Рацион питания обязательно разделить на мясные и рыбные блюда для обеспечения организма достаточным количеством биотина.

Дневная норма – 0,05 мг.

Витамин В9

Необходимая для здоровья человека фолиевая кислота – это и есть витамин В9. Важный нутриент для беременных и кормящих женщин, один из главных витаминов женской красоты. Поддерживает молодость, укрепляет организм, восстанавливает многие его структуры.

При дефиците ногти становятся хрупкими, начинают ломаться. Появляется шероховатость поверхности ногтевой пластины, образуются бугорки и гребни, а также заусенцы возле ногтей.

Фолиевой кислотой богаты:

говяжья печень;

бобовые;

свекла;

бананы;

авокадо;

папайя;

все орехи;

семечки.

Вредная привычка лузгать семечки на самом деле может благоприятно сказаться на состоянии ногтей!

В сутки организм должен получить 0,4 мг фолиевой кислоты.

Витамин В12

Влияет на синтез гемоглобина, производство здоровых клеток, кровяных телец в организме. Создает прочную поверхность на ногтевой пластине, ускоряет рост, обеспечивает гладкую основу со здоровым оттенком.

Недостаток нутрицина характеризуется появлением синеватого цвета на ногтях. Может спровоцировать развитие патологии – вертикальных полосок с углублением. Для устранения дефекта поверхность ногтевой пластины спиливается, затем требуется длительный и сложный процесс восстановления.

В больших количествах содержится:

в морепродуктах;

в консервированном тунце;

в молоке и сливках;

в куриных яйцах;

в твердых сырах;

в курином мясе;

в говяжьей печени;

в орехах;

в пивных дрожжах.

Ломкость ногтей и питание полезными продуктами – не единственный путь к их укреплению. Натуральные ингредиенты можно использовать и для приготовления восстанавливающих витаминных масок.

Например, достаточно смешать 1 куриное яйцо (кладезь витамина В12) со 1 столовой ложкой меда, перемешать до однородной консистенции и нанести на ногтевую поверхность на 20 минут. Регулярная процедура быстро и надолго укрепит ноготки.

Доза на день – 0,003 мг.

Витамин С

Не только укрепляет иммунитет и борется с простудными заболеваниями. Он заботится и о здоровье ногтей.

Недостаток витамина С приводит к развитию патологий:

гапалонихии – ногтевая пластина размягчается, становится очень тонкой и хрупкой;

койлонихии – форма деформируется, становится не прямой, а ложкообразной.

Также необходим для оптимального усвоения железа. Железо синтезирует выработку кератина и укрепляет структуру ногтей.

Витамин С содержится:

во всех цитрусовых;

в ананасах;

в яблоках;

в красной рябине;

в черной смородине;

в облепихе;

в помидорах;

в капусте;

в зелени (в больших количествах – в петрушке и укропе).

Рацион питания непременно должен быть украшен большим количеством фруктов и овощей. Фруктовые салаты или свежие продукты – обязательно в перерывах между основными приемами пищи.

Оптимальное потребление аскорбата кальция – 1,5 мг.

Витамин D

Кальциферол улучшает усвоение кальция, необходимого для красивых и крепких ногтей. Создает идеально ровную и крепкую ногтевую пластину, ускоряет рост, предотвращает расслоение и деформирование.

Содержится в сырах твердых сортов, твороге, молоке, яйцах, говядине и рыбе. Хорошее восполнение недостатка витамина D – регулярные прогулки на солнце.

Суточная норма потребления – 100 мкг (4000 МЕ). Принимать только в первой половине дня. При вечернем приеме может ухудшить качество сна.

Витамин Е

Важнейший элемент, укрепляет ногти изнутри, преобразуя внешне. Надежная защита от ломкости, расслаивания и деформирования поверхности. Способен отражать атаки вредных свободных радикалов, проникающих в организм.

Оказывает восстанавливающее действие. Заботится не только о ногтях, но и о кутикуле. Делает её мягкой, аккуратной. Обладает ранозаживляющим эффектом. При повреждении нежной кожицы быстро ее «ремонтирует».

В больших объемах содержится в маслах:

в оливковом;

в кукурузном;

в пшеничном;

в подсолнечном;

в соевом.

Витамином Е наполнены авокадо, орехи, болгарский перец и шпинат.

Для восстановления ногтевой пластины в сутки организм должен получать 25 мг токотриенола.

Витамины для ногтей и волос

Если замечено ухудшение состояния не только ногтей, но и волос, для комплексного восстановления необходим прием определенных витаминов.

Перечень, какие витамины нужны для волос и ногтей:

А. Ретинол – мощный антиоксидант, способствует выработке естественного коллагена, необходимого для красоты ногтей и локонов. Придает волосам упругость, эластичность и блеск, ноготкам – прочность и гладкость. В6. Недостаток пиридоксина приводит к расслаиванию ногтей и выпадению волос. С. Еще один «поставщик» коллаген. Не только визуально возвращает ногтям и волосам здоровую красоту, но и восстанавливает их структуру. D. Кальциферол – важен для человека при проблемах с ногтями и волосами. Е. Токоферол оказывает антиоксидантное действие и препятствует разрушению ретинола в организме. Укрепляет, придает прочность и эластичность.

Лучшие витаминные комплексы для укрепления и роста ногтей

К проблеме лучше подойти комплексно и приобрести витамины для укрепления ногтей в аптеке. В дуэте с правильным, сбалансированным питанием ручки приобретут ухоженный и здоровый вид. Важно четко придерживаться приема, указанного в инструкции, и дозировки во избежании перенасыщения организма нутриентами.



Начав процесс устранения дефицита полезных веществ в организме, нельзя потреблять их в чрезмерном количестве. Передозировка повлечет за собой новый арсенал проблем со здоровьем.

Какие витамины для ногтей, названия выбрать для восстановления и ухода:

Lady’s formula, «Усиленная формула для волос, кожи и ногтей». Витаминный универсальный комплекс для одновременного восстановления ноготков, локонов и дермы. Наполнен витаминами, флавоноидами и микроэлементами. Формула красоты усилена растительными экстрактами и L-цистеином.

Требует аккуратного применения при проблемах с щитовидкой! Комплекс должен быть разрешен эндокринологом.

Упаковка 60 таблеток стоит 1200 рублей. Для полноценного месячного курса потребуется принять 1,5 упаковки (пить по таблетке трижды в день).

Компливит, «Сияние». Эффективные витамины для ногтей, дополненные минералами, экстрактами растений и липоевой кислотой.

Состав и действие витаминного комплекса разработаны по инновационным технологиям. Включены абсолютно все компоненты, необходимые для красоты женских ручек. Причем технологическое изготовление «Сияния» осуществлено таким образом, что все элементы идеально сочетаются и дополняют друг друга. Имеет минимум противопоказаний.

Цена упаковки 30 таблеток – около 360 рублей. Хватает на месячный курс (прием – по 1 таблетке 1 раз в сутки).

Doppel herz activ, «Витамины для здоровых ногтей и волос». Doppel herz признан одним из лучших фармацевтических средств для восстановления здоровья. В том числе и для возвращения/сохранения женской красоты. Комплекс витаминов, минералов и природных компонентов укрепит структуру ноготков и волос, защитит от ломкости, ускорит рост.

В упаковке – 30 таблеток, ровно для лечебного месячного курса. Стоимость комплекса – около 1500 рублей.

Ухоженные руки – цель любой женщины. Даже если кожа супер гладкая и нежная, расслоенные, короткие, деформированные ногти испортят весь образ. Зачастую справиться с проблемой позволяет простой прием необходимых витаминов.