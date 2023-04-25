Шеллак, наращивание, дизайн – все эти тренды отходят на второй план, когда речь идет о главном конкуренте. Несмотря на все модные нововведения, обычный декоративный лак остается на 1 месте по популярности у девушек. Каждый день можно менять образ, экспериментировать, подстраивать декор на руках под свое настроение.

Но у любимого аксессуара женщин есть нюанс – томительное время ожидания его высыхания. Если подсох недостаточно хорошо, весь новый маникюр придется переделывать – сколы, сторонние следы выглядят неэстетично. Однако существует несколько хитростей, как быстро высушить лак на ногтях в домашних условиях.

Способы, как быстро высушить лак на ногтях

Обычно девушки после окрашивания ногтей ждут порядка 7-10 минут, пока лак высохнет и руки можно пускать в дело. На самом деле, по мнению экспертов, лаковое покрытие высыхает полностью в течение часа. Наверняка многие девушки замечали, когда ноготки вроде бы и высохли, но если окрашенный ноготь прижать пальцем, остается след.

Но этот процесс можно в разы ускорить. Даже если лаковое покрытие нанесено в толстый слой, оно полностью высохнет максимум за пару минут.

Использование специальных средств

Совет от мастеров маникюра, что сделать, чтобы лак на ногтях быстрее высох – использовать профессиональные средства для сушки. Они продаются в косметических магазинах, на соседней с лаками полочке.

Выпускаются в различных формах:

спрей – распыляемая жидкость быстро сушит основу и повышает ее стойкость, лак не облупливается через пару дней;

капли – средство по мере испарения подсушивает и лаковое покрытие, предотвращает его смазывание;

масло (во флакончике с пипеткой) – быстрее сушит, придает ноготкам дополнительный блеск и увлажняет ногтевую пластину;

закрепитель (финиш) – не только ускоряет процесс высыхания лака, но и продлевает его жизнь на ноготках за счет образования защитного покрытия.

Лучшие профессиональные средства, которые справятся с проблемой, как быстро высушить обычный лак:

«Верхнее покрытие для быстрой сушки» от Severina. «Супер сушка – закрепитель» от Sophin. «Аэрозольная сушка» от Orly spritz dry. «Капля-сушка» от Domix green professional. «Сушка для ногтей масляная моментальная» от Irisk.

Наносить профессиональные средства нельзя сразу же после прокрашивания последнего лакового слоя, нужно выждать хотя бы минуту.

Использование подручных способов, ускоряющих высыхание

Подсушить ноготки без лампы можно простыми подручными методами:

Фен или вентилятор

Простой физический способ – высушивать окрашенное покрытие потоком воздуха. Некоторые девушки пользуются этим методом для окрашенных ноготков, но полагают, что горячий воздух поможет быстрее высушить влажное покрытие. Но это не совсем так.

Горячий обдув размягчает лак, высок риск смещения покрытия и неравномерного его застывания. Даже идеально ровно накрашенные ногти будут покрыты волнами после высыхания лака. К тому же, горячий поток воздуха сделает финишное покрытие более тусклым.

Помощь нужно искать только у холодного воздуха! Для этого можно использовать фен с режимом холодного обдува или вентилятор, настроенный на минимальную температуру. Подставить ручки под прохладный воздух, через пару минут лак закрепится.

Растительное или оливковое масло

Интересный метод просушки, который не только ускорит процесс высыхания, но и окажет дополнительный уход за ногтями и кутикулой. Лучше использовать оливковое масло, оно богато витаминами и микроэлементами, подпитает и увлажнит, укрепит ногтевые пластины. Если его нет под рукой, можно использовать и обычное растительное масло.

2 способа использования масла:

Набрать масло в пипетку, по капельке наносить на каждый ноготь. Оно растекается по всему ногтевому ложу и сокращает время высыхания лакового покрытия в 2 раза. Налить масло в глубокую емкость. Опускать в него по одному пальцу, задержать на минуту, дождаться полного высыхания (не промакивать салфеткой!).

Применять масло для ускорения сушки нельзя сразу же после окрашивания, нужно выждать хотя бы минут 5, чтобы лаковое покрытие немного подсохло. В противном случае масло просто смоет его.

Нейл-мастера советуют использовать для сушки и специальное масло для кутикулы. Его применение и результат – идентичные как при применении оливкового масла.

Холодная вода

Самый простой способ, как сделать, чтобы лак быстро высох. Проверен множеством женщин и действительно работает. После окрашивания ногтей подождать минут 5, чтобы лаковое покрытие слегка подсохло. Затем подставить руки под струю холодной воды из крана либо опустить в глубокую миску с ледяной водой. Лак высохнет через 2-3 минуты.

Морозильная камера

Холод в несколько раз ускоряет процесс высыхания окрашенного покрытия. В качестве косметического помощника можно использовать обычную морозильную камеру в холодильнике.

2 метода на выбор:

Поставить лак на 10 минут в морозилку, потом вытащить его и покрыть ногти. При соприкосновении холодного лака с теплой ногтевой пластиной происходит контраст температур. Покрытие быстро сцепляется и в считанные минуты высыхает. Сразу же после окрашивания ногтей охладить ручки в морозильной камере. Достаточно пары минут, чтобы лак полностью застыл и закрепился.

Можно использовать и кубики льда из морозилки. Через 5 минут после того, как маникюр был доделан, поводить по каждому ногтю ледяным кубиком.

Спрей для волос

Сухие распылители для волос помогут и ногтям. Потребуется спрей-распылитель для локонов, на расстоянии 15 см нанести его на ногти так, чтобы средство ровно и полностью покрыло каждый ноготок.

Интересно, но обычный спрей для волос действует аналогично профессиональным распылителям-закрепителям для ногтей. Ускорит время высыхания лака, подарит дополнительный блеск финишному покрытию, продлит жизнь лака, защитить его от облупливания.

Правила, как наносить и быстро высушить лак без лампы

Существует несколько правил, как грамотно покрывать ногти лаком, чтобы он высыхал быстрее:

Для более сочного финиша девушки любят наносить несколько слоев лака. Но делают это сразу же, один за другим. Первый слой еще не успел схватиться, а второй уже нанесен, в результате получается 1 толстый слой, который будет высыхать неделю.

Чтобы ноготки быстрее высохли, после каждого нанесенного слоя нужно выждать хотя бы пару минут.

Золотое правило маникюра – каждый слой нужно наносить максимально тонким, перед нанесением лака кисточку необходимо слегка облегчить, проведя ей по краям тюбика, чтобы убрать излишки. Не нужно делать несколько супер тяжелых и плотных слоев, с убеждением, что такой маникюр прослужит дольше.

Наоборот, толстый слой лака будет высыхать очень долго, может покрыться следами при прикосновении к нему и через час, а может и вовсе полностью отойти, отслоиться к вечеру.

Интересный лайфхак, который сделает цвет более плотным, а сушку – максимально быстрой. Сначала покрыть ногти белым лаком, через 2-3 минуты нанести основной тон. Этот метод действует 100%, независимо от того, какой тон лака выбран для маникюра. Базу, тон и финиш необходимо использовать от одного производителя, это правило улучшит сцепление материалов и в разы ускорит процесс сушки. Частая причина, почему лак долго сохнет – продукция от разных брендов, каждый из которых имеет индивидуальные особенности высыхания. Когда маникюр завершен и основной тон подсох, обязательно нанести закрепитель. Хитрый способ – просто покрыть ногти бесцветным финишем. В идеале использовать уходовое средство, например, ту же «Умную эмаль». Пользоваться специальными лаками, например с пометкой «60 seconds». Они сохнут максимально быстро.

Соблюдение простых правил позволит быстро высушить лаковое покрытие и получить идеальный маникюр.

Правила-табу

Часто девушки совершают распространенные ошибки, из-за которых лак долго не сохнет, на ногтях появляются непрезентабельные следы и маникюр приходится переделывать полностью. Чего делать не стоит – популярные ошибки:

Непосредственно перед нанесением лакового покрытия не удобрять ногти кремами. Уход нужно делать минимум за полчаса до маникюра, а перед нанесением лака обязательно промокнуть каждый ноготок сухой салфеткой для устранения остатков крема. Не пропускать этапы нанесения базы и основы. Базовый слой сгладит неровности ногтевой пластины и улучшит сцепление материалов. Не использовать старый, подсохший лак, не разбавлять его ацетоном. Он ляжет неровно, потребуется время в разы больше на его сушку. При окрашивании не заливать ногти лаком, чтобы он затек под кутикулу и по краям под кожу. Высушить такой маникюр долго и сложно. Правильно – делать небольшую окантовку от краев, хотя бы 1 мм. Чтобы ускорить процесс высыхания, не трясти руками, не дуть на ногти потоком теплого воздуха изо рта. Это не поможет быстрее высушить лак, а создаст дефекты на еще влажном покрытии.

Декоративный лак – повседневный аксессуар для девушек. Но часто красивый маникюр портит весь стильный лук, если лаковое покрытие неграмотно высушено и появились дефекты. Несколько простых советов, что делать, если лак не сохнет быстро, помогут создать безупречные ноготки.