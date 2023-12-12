Глубокий шугаринг в домашних условиях выполняется подручными средствами: сахарной пастой с лимоном или медом. Продолжительность эффекта 2-3 недели. Рассмотрим, что такое шугаринг, как выполнять дома, инструкцию по приготовлению и использованию пасты.

Что такое шугаринг, почему стоит делать дома

Шугаринг дома для начинающих – современная методика, позволяющая удалять волосы на ногах и теле, не тратясь на услуги салона красоты. Депиляция сахаром бывает мануальной: сваренный сахар до густой массы скатывают в шар, растягивают и накладывают на кожу. После затвердения, резко отрывают вместе с приклеившимися волосинками. Бандажной – тягучий сахар наносят на ленту и крепят на нужный участок, отрывают засохшую массу. Метод используется для очистки труднодоступных мест и удаления волос от 4 мм.

Преимущества домашнего шугаринга

Бритвы быстро затупляются, раздражают кожу. Чтобы ноги были гладкими, нужно брить их ежедневно. Это не практично и невыгодно т. к. бритвы меняют трижды в неделю.

Основные плюсы шугаринга сахаром:

не травмирует кожу;

разрешается для применения людям, склонным к аллергической реакции т.к. содержит только натуральные ингредиенты;

экономичное бюджетное средство. Сравнительно с профессиональными средствами стоит «копейки»;

удаляет, даже самые маленькие волосинки;

не нужно никуда ходить. Можно за полчаса сделать шугаринг самой себе и привести ноги в порядок;

продолжительность эффекта до 3 недель – высокий результат для шугаринга в домашних условиях.

Шугаринг сахаром – самый безопасный и доступный вид ухода за собой. Главное, выполнять процедуру правильно. Тогда эффект будет стойким, а процесс практически безболезненным.

Подготовка к процедуре

Чтобы шугаринг ног в домашних условиях прошёл без проблем, правильно выбирайте помещение. Оно должно быть сухим и прохладным, хорошо освещенным, чтобы можно было видеть рабочую зону, а сахар не терял свойства. Волосинки до 4 мм. проблематично поддаются любой депиляции. Если они слишком короткие, лучше подождать пару дней. Заранее купите хорошо прилегающие к рукам перчатки. Сахарная паста клеится к влажным и теплым рукам, мешая проведению процедуры.



Подготовка: за сутки до процедуры нельзя загорать в солярии, на солнце. Запрещено пользоваться любыми питательно-увлажняющими средствами для кожи (кремами, лосьонами) в день проведения. За полчаса до выполнения обязателен теплый душ.



Очистка: шугаринг выполняют только на чистой, обезжиренной коже. Идеально подходит лосьон на основе миндального масла с мелиссой. Средство успокаивает, смягчает кожу, легко используется. Небольшое количество лосьона нанесите на чистую салфетку, тщательно протрите обрабатываемую зону.



Сушка: Тальк сушит кожу после очистки, приподнимает волоски. Лучше использовать средство без добавок и ароматизаторов. Именно тальк уменьшает болезненность при проведении, ускоряет процесс выполнения. Наносите пудру равномерно, тонким слоем.

Ингредиенты и инструменты

Подбор инструментов для шугаринга зависит от выбранной методики выполнения: бандажной или мануальной. В первом случае понадобится купить полоски-бандажи (или сделать самостоятельно, нарезав ненужную ткань), а в последнем дополнительных инструментов не нужно.

Что понадобится для шугаринга:

термальная вода, удаляющая остатки пасты;

тоник или лосьон с обезжиривающими, антибактериальными свойствами;

увлажняющее молочко для тела или обезболивающая мазь;

тальк;

самодельный состав по рецепту сахарной пасты с лимоном или медом (на выбор).

палочка, которой будете наносить пасту на ноги (деревянный шпатель)

Магазинный картридж с пастой : разогрейте в воскоплаве или микроволновке при температуре +37-40°C (примерно 20 секунд). Перед применением, убедитесь, что паста не горячая, не травмирует кожу.



Домашняя паста : готовится из обыкновенного пищевого сахара, лимона и меда.

Классический рецепт состава для шугаринга

Классический рецепт сахарной пасты для шугаринга – топленый сахар без примесей и добавок (аналогично делают конфеты «петушки»). Можно использовать для удаления волос в зоне глубокого бикини или на ногах, но лимон и мед обладают полезными свойствами, стоят недорого, поэтому рецепт используется в крайних случаях.

Паста из сахара с лимоном

Лимон обладает отбеливающими свойствами, сахар делает пасту эластичной, а вода – вспомогательный компонент.

Смешайте ингредиенты в любой ненужной кастрюле:

1 ч. л. лимонной кислоты;

10 ст. л. сахара без горки;

2 ст. л. воды.

Как сварить пасту для шугаринга: тщательно растворяем компоненты на медленном огне. Отходить от кастрюли нельзя, иначе сахар перегреется, пригорит и испортится. Обязательно мешайте состав, пока не станет однородным.



Совет! Чтобы проверить готовность, в стакан наливаем немного холодной воды, капаем туда каплю пасты. Если застыла – состав готов, если растеклась – варим дальше. Идеальная паста имеет янтарный оттенок.

Готовую пасту немедленно переливаем в заранее готовую посуду, которую можно греть в микроволновке. В процессе остывания, раствор станет тягучим и превратится в твердую массу.

Паста из сахара с медом

Мед – чрезвычайно полезный для кожи продукт: уничтожает микробы, заживляет воспаления, микротравмы, выравнивает тон кожи, избавляет от сухости, тусклости, смягчает, успокаивает и снимает красноту.

Готовим пасту:

1 ст. л. воды;

250 гр. тростникового сахара;

2 ст. л. меда.

По желанию можно добавить сок половины лимона. Мед берем жидкий. Кристаллизованный или густой не подходит по структуре, может повлиять на консистенцию готовой пасты.

Смешайте ингредиенты в кастрюле, поставьте на медленный огонь, регулярно помешивая. Когда сахар станет тягучим и насыщенно-коричневым, снимаем с печи, переливаем в подготовленную тару, даем остыть.

Важно! Медовая паста для шугаринга в домашних условиях не должна быть слишком твердой. В таком виде она не удобна для применения.

Инструкция пошагово

После приготовления сахарной пасты подготавливаем рабочую область и дожидаемся, когда смесь остынет до комфортной коже температуры. Если состав был приготовлен заранее, разогреваем в микроволновке до густой массы. Далее:

Разминаем пасту руками до состояния мягкого пластилина или наносим на кожу шпателем против роста волос. Равномерно распределяем по обрабатываемой поверхности. Дополнительно проходим пальцами по всему участку, чтобы прижать пасту, как можно плотнее к коже и приклеить к сахару каждый волосок. Удаляем резким рывком по росту волосяного покрова, движением параллельным поверхности ноги.

Важно! Чем лучше прижимается паста к коже, тем больше удаляет волосков. Не спешите срывать средство, дайте им качественно прилипнуть.

Если выбрали бандажный метод нанесения, сперва обработайте бандажную полоску, затем тщательно прижмите ее к ноге, следка потяните вверх, чтобы приподнять и приклеить волосинки. Погладьте и оторвите по росту волос.

В завершение обрабатываем кожу термальным средством, удаляющим остатки пасты, наносим успокаивающий, обезболивающий или дезинфицирующий крем.

Рекомендации по уходу за кожей после шугаринга

Кожа после шугаринга воспалена, чувствительна и уязвима. Как сделать шугаринг самостоятельно без негативных последствий: следуйте правилам, чтобы ускорить заживление тканей и восстановить обработанную поверхность.

если под рукой не оказалось термального средства, примите душ, смывая липкие остатки пасты обычной водой;

важно, чтобы на раздраженную кожу не попала инфекция. Воспользуйтесь хлоргексидином, чтобы ускорить заживление микротравм. Быстро залечивает раны, не требует смывания. Можно применять специальные средства после депиляции, имеющие антисептический и успокаивающий эффект. Например: гель на основе мелиссы, алоэ-вера;

откажитесь от физических упражнений, солярия, бани на несколько дней, чтобы дать коже полностью восстановиться;

через 3 суток обработайте ноги или интимную зону, где проводился шугаринг скрабом. Это предотвращает вростание волосинок, облегчает последующие процедуры.

Метод шугаринга сахарной пастой своими руками эффективен на волосяном покрове не менее 4 мм. Не рекомендуется для подмышечной области (особенно летом) т. к. ее бреют, когда волосистость достигает 1 мм. Во-первых, она бросается в глаза, во-вторых, чем больше волосяной покров, тем больше там развивается микробов, провоцирующих зловоние.

Распространенные ошибки

Домашний шугаринг депилирует волоски вместе с корнем, поэтому гладкость ног длится 3-6 недель. Но, если паста неправильно приготовлена или выбрана, будет малоэффективна. Рассмотрим основные ошибки начинающих.

слишком мягкая паста. Выбирая плотность состава, учитывайте жесткость волосков, температуру рук и помещения. Чем выше температура и жёстче волосяной покров, тем плотнее должна быть паста;

неправильный разогрев. Не каждая микроволновка равномерно разогревает, поэтому на коже могут остаться ожоги, а сахар потеряет свойства. Лучше единожды потратиться и купить воскоплав, или обойтись водяной баней;

короткие волоски. Чем они длиннее, тем легче поддаются шугарингу зоны бикини и ног. Если процедура малоэффективна, попробуйте повторить через 2-3 дня, когда волос вырастет до 4-8 мм.;

неверная техника выполнения. Нужно наносить пасту против роста, а удалять по росту волос. Нельзя делать резкие движения вверх, а только параллельно коже, иначе дерма станет отечной, появится склонность к вростанию волосков;

роста, а удалять росту волос. Нельзя делать резкие движения вверх, а только параллельно коже, иначе дерма станет отечной, появится склонность к вростанию волосков; экономия. Если пасты недостаточно, смойте, обработайте зону обезжиривателем, присыпкой и снова нанесите уже больший объем пасты. Если средства не хватает, придется обрабатывать кожу несколько раз, из-за чего будет более стойкое раздражение;

отсутствует или неправильное натяжение. При удалении состава, должны работать 2 руки, двигаясь в противоположных направлениях. 1-я натягивает кожу, 2-я – удаляет пасту;

боль. При шугаринге болевые ощущения нормальны, но если их не унять, кожа больше раздражается. Просто похлопайте по болевой зоне, неприятные ощущения уйдут;

В день проведения шугаринга стоит полностью отказаться от физических нагрузок, включая занятия любовью. Это поможет коже регенерироваться, не тратя сил, минимизирует риск инфицирования.

Неверное нанесение и удаление пасты: как поступить

Если не соблюдены шаги проведения шугаринга, возникнет вростание волосинок, препятствующее дальнейшим процедурам. Если замечаете, что неправильно нанесли состав, удаляйте его теплой водой. Продолжить процедуру можно после высыхания кожи и повторной подготовки.

Последствия неправильного ухода за кожей после обработки

Негативные последствия возникают на фоне неиспользования рекомендованных средств или посещения сауны, пляжа, солярия за 2 суток до или после процедуры. На пораженной коже возникает неприятная пигментация, сухость, шелушение, раздражение. Также, дерма может болеть, если шугаринг проводился на слишком чувствительной коже. Убедитесь, что соблюдаете технику выполнения и, если болезненность за 1-2 сеанса не пройдет, выберите другой метод депиляции.

Ошибки в приготовлении и использовании сахарной пасты

Сахарная паста сложна в применении и изготовлении. Нужно понимать «на глаз» правильна ли консистенция, цвет, как она поведет себя при эксплуатации. Девушкам, начинающим депиляцию сахарной пастой самостоятельно лучше поучиться работать профессиональной, затем переходить к самодельной.

неправильная консистенция. Подбирайте по температуре своей кожи и помещению. Мягкая на горячем теле/в комнате будет растекаться, а слишком густая в противоположных условиях застынет еще больше, мешая депиляции;

разбавление водой. Опытные мастера применяют для этого специальные средства. Вода не подходит абсолютно. Паста теряет свойства, становится не пригодной для шугаринга;

холодная. Плохо наносится и удаляется, некачественно депилирует;

горячая. В лучшем случае будет только растекаться, в худшем – травмирует кожу;

разминание. В идеале наносят пасту без разминания, оно ухудшает липкость карамели;

длинные полоски. Слишком большие участки неудобно обрабатывать, еще труднее депилировать. Наносите полоску, которую сможете оторвать 1 рывком;

нельзя долго держать пасту на коже. Карамель нагревается, раскисает, снижается эффект сахарной депиляции.

У опытных девушек не возникает проблем с обработкой кожи самодельной пастой, поэтому, прежде чем грешить на средство, убедитесь, что все выполняете правильно. Новички тратят по 2-3 часа на процедуру, пока не научатся делать ее качественно и почти безболезненно.

Что лучше: шугаринг, восковая или лазерная эпиляция

Восковая эпиляция и шугаринг схожи принципом действия. Разница только в цене и используемых ингредиентах. При обработке кожи возникает раздражение, неправильное проведение нарушает клеточное строение, приводя к сухости, поверхностной шероховатости. Они запрещены при варикозном расширении вен, беременности и лактации.

Лазерный метод воздействует не на кожу, а волосяной фолликул, поэтому не вызывает дерматологических заболеваний. Волоски могут быть сожжены сразу или начнут выпадать спустя 7-10 дней, зависит от используемого лазера. Аппарат действует исключительно на действующие фолликулы, поэтому после процедуры может снова появиться волосатость или исчезнуть на несколько лет. Это зависит от организма, количества выполненных лазерных эпиляций. Не вызывает болевых ощущений, разрешается при варикозе, беременности (кроме участков близлежащих к плоду).

Что лучше: лазер воск или шугаринг, выбирают самостоятельно. Чаще шугаринг т. к. способ доступный, не прекращает действие фолликула. Лазерная терапия применяется редко, из-за дорогой себестоимости процедур.

Сахарная паста для домашнего шугаринга – доступное средство для депиляции. Научившись изготавливать самостоятельно, получите дорогую, эффективную процедуру по доступной цене. Главное, соблюдайте рецепт и технику выполнения. Откажитесь от прогулок и мероприятий после процедуры (делайте заранее), чтобы сохранить здоровье кожи, избавляя себя от негативных последствий.