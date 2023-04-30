Мечту о кудряшках легко воплотить в реальность с помощью химической завивки. Лук становится романтичным и игривым, а прическу теперь не нужно укладывать каждый день. Но весь восторг портится от мысли, что хрупкие волоски будут повреждены и безнадежно испорчены.

Однако все не так страшно. Химия крайне негативно сказывается на волосяной структуре, но восстановить ее можно. Достаточно узнать секреты ухода за волосами после химической завивки.

Что такое химическая завивка и как она влияет на волосы

Химическая завивка – это метод превращения прямых прядей в кудрявые. Эффект сохраняется надолго. Прическа каждое утро выглядит идеально, не требует постоянной коррекции и укладки.

Роскошный эффект достигается сложными манипуляциями мастера-парикмахера:

Подготовка волос клиентки. На первом этапе они обрабатываются сильнодействующим щелочным средством. Это необходимо для нарушения дисульфидной связи в волосяных стержнях и придания нужной формы. Создание кудряшек. Мастер воплощает фантазию девушки и подбирает подходящий размер бигудей. Фиксирует их на прядках для создания вертикальных или горизонтальных спиралей. Закрепление результата. Чтобы эффект сохранился надолго, кудри обрабатываются средством с кислотным составом.

Именно активная щелочь и химический реагент, применяемый для фиксации кудряшек, оказывают резкое негативное влияние на здоровье волос.

Преимущества кудрявой химии

Завивка – одна из самых востребованных салонных процедур. Девушки выбирают химию, соблазнившись на эффект после ее выполнения:

существенная экономия времени – по утрам теперь не нужно вставать на 2 часа раньше, чтобы подготовить локоны для выхода в высшее общество;

риск создания неудачной домашней укладки сводится к минимуму – женщина и с растрепанными кучеряшками выглядит очаровательно;

новый секрет объема – даже супертонкие пряди теперь роскошные и объемные;

больше нет механического повреждения волос – в стайлерах, плойках и щипцах теперь нет необходимости, пряди не будут сжигаться и портиться под высокими температурами;

идеальны любые вариации прически – кудри хорошо смотрятся и на распущенных волосах, и в хвосте, и в замысловатой волнистой косе.

Искусственные кудри – удобный аксессуар для женской красоты. С его помощью можно больше не переживать за идеальную прическу.

Недостатки и вредное воздействие химии на волосы

Не зря процедуру называют процессом создания искусственной прически. Как и любой ненатуральный продукт, завивка в своем исполнении переполнена химическими, вредными компонентами.

Сложно предугадать, как химические реагенты вступят в реакцию с волосами. Не важно, окрашенные они или нет. Довольно часто после салонной процедуры оттенок меняется на пару тонов (даже натуральный). Особенно опасна завивка для девушек с окрашенными прядками. Пепельный блонд в итоге может обрамить лицо желтоватыми кудряшками.



Стилисты-парикмахеры рекомендуют девушкам выбрать только одну из двух процедур преображения – либо окрашивание, либо химическую завивку. Их сочетание – это опасный для волос дуэт.

Помимо этого, за химзавивкой кроется целый арсенал проблем:

волосы становятся тусклыми и безжизненными, исчезает природный блеск и шелковистость;

страдает кожа головы, появляется перхоть;

кончики – ломкие и секущиеся;

активизируется процесс выпадения волос (начинают выпадать целые пряди, высок риск появления залысин).

Еще один минус процесса создания кудряшек – широчайший перечень противопоказаний. Редкая салонная процедура, имеющая слишком много ограничений для проведения.

Особенные преимущества и критические недостатки химзавивки делают ее неоднозначной, сложной в выборе – делать или не делать. На этом моменте важно понять – все минусы легко ликвидируются простой методикой, как правильно ухаживать за волосами после химической завивки.



Грамотный уход – это единственный подходящий ключик к здоровым и красивым кучерявым волосам после химии.

Уход сразу после химической завивки

Заботиться о новой шевелюре необходимо сразу же после ее создания. Первые дни – это становление формы. Чем бережней уход, тем безопасней и эффективней будет результат.

Правила, как ухаживать за химзавивкой сразу же после процедуры:

Первые 3 дня трогать кудри запрещено. К ним не должно применяться ни малейшего внешнего воздействия. Локоны даже просто нельзя щупать руками. В течение 4 дней под запретом соприкосновение головы с водой. Нельзя ее мыть под проточной водой и купаться в бассейне, в море. Попадание хлорированной и соленой воды отрицательно скажется на фиксирующем кудри реагенте. 5 первых дней не расчесывать волосы щеткой, не заплетать в косы, не завязывать в хвост. Это нарушит форму кудрей. Первую неделю беречь волосы от ультрафиолета. Стараться не появляться под прямыми солнечными лучами. Не наносить никаких уходовых и стайлинговых средств на протяжении недели (если иного не рекомендует мастер).

Единственное, что можно и нужно сделать – сразу же подрезать кончики хотя бы на пару миллиметров.

Какой шампунь использовать после завивки

Использовать только специальный шампунь для волос после химической завивки. В его составе содержатся:

аминокислоты;

кератин;

протеин;

эфирные масла;

органические питательные вещества.

Топ-3 лучших шампуней для кудрей после химзавивки:

Joico, Curl cleansing (безсульфатный шампунь для кудрявых волос). Обогащен кератином и маслом авокадо. Бережное восстановление волосяной структуры, возвращение сияния и мягкости. Kaaral, Curl revitalizing shampoo maraes (восстанавливающий шампунь для вьющихся локонов). Состав наполнен маслами и уходовым косметическим йогуртом. Средство премиум класса, оказывает действенный эффект на поврежденные пряди. Kapous, Smooth and curly (шампунь только для кудряшек). Наиболее бюджетный профессиональный шампунь, возвращающий здоровье волос после химии. Богат аминокислотами и органическими веществами.

Применять обычные шампуни для простого очищения волос недопустимо!

Как часто мыть волосы и как правильно сушить

Первое правило для кучерявых девушек – голову нельзя мыть часто. Любые шампуни, даже профессиональные, имеют свойство слегка подсушивать волосы. А после химической обработки они и без того сухие, безжизненные. Оптимально – мыть волосы 1 раз в неделю.

Во время мытья особое внимание уделить коже головы. Ее необходимо медленно и плавно массировать пальцами рук. Это снизит вероятность появления перхоти после агрессивной процедуры химической завивки. Сами же кудри стараться особо не трогать. Пены, стекающей с корней, будет достаточно, чтобы очистить волосы. Наносить шампунь по всей длине не рекомендуется.



Активное промывание кудряшек шампунем, трение руками ускорит их выпрямление!

От фена лучше отказаться, причем не только в первое время после завивки. Горячий воздух окажет еще больше стресса для потревоженных химической обработкой волос. Стараться сушить пряди естественным путем. Можно протереть их мягким полотенцем и периодически аккуратно взбивать шевелюру пальцами.

Однако иногда без фена обойтись невозможно, например при мытье головы зимой утром перед работой. Для ускоренной сушки использовать диффузор-насадку с режимом холодного обдува. С обязательным нанесением на поверхность волос термозащиты.

Какие кондиционеры и маски помогут восстановить структуру волос

После мытья шампунем обязательно промывать пряди бальзамом, кондиционером и наносить уходовые маски. При этом использовать только профессиональные средства. Они разработаны лабораторным методом на основе выявления потребностей волос после химзавивки.



Маски, бальзамы и кондиционеры – это мощный дополнительный уход. Он направлен на реконструкцию волосяной структуры, укрепление, питание, увлажнение, возвращение блеска и шелковистости.

В их состав входят:

исключительно натуральные экстракты;

витамины;

аминокислоты;

пантенол;

протеин.

Лучшие профессиональные средства для волос после химической завивки:

Mades cosmetics, Упругий локон. Кондиционер для поддержания формы завитых прядей. Schwarzkopf, Интенсивное увлажнение. Бальзам для глубокого питания и увлажнения сухих локонов после завивки. Kleral system silk senjal, Восстановление безжизненных прядей. Сыворотка с уходовым составом для улучшения состояния локонов после химической процедуры преображения. Применение аналогично бальзамам. Green light, Day by day. Укрепляющая маска для волос после химической завивки. Регенерирует поврежденные кудри, насыщает витаминами и аминокислотами. Revlon, Кондиционер для вьющихся волос. Мощное уходовое средство для нормализации состояния волос после завивки.

Не стоит одновременно использовать сразу десяток средств для ухода. Это не восстановит прядки, а утяжелит их. Классический набор для кучерявых – шампунь, бальзам/кондиционер и маска.

Уход за завивкой в домашних условиях

Периодом реабилитации волос после завивки считается первая неделя после процедуры. Нередко девушки начинают паниковать, когда спустя пару недель кудряшки становятся непрезентабельными, а локоны – ломкими и безжизненными. Странный эффект, ведь все рекомендации по уходу были выполнены.

На самом же деле процесс, как восстановить волосы после химической завивки, длительный. По сути требуется ежедневное соблюдение правил ухода за новой шевелюрой.

Как правильно расчесывать завитые волосы

Придется выбросить любимые массажные и металлические расчески. Рекомендации парикмахеров – расчесывать кудри только деревянным гребешком с редкими зубчиками.

Чтобы расчесать волосы, их нужно разделять на небольшие прядки. Сам процесс нестандартный – от кончиков к верху. При этом важно удерживать одной рукой каждую прядь у корней. Это поможет снизить натяжение и предотвратить потерю формы завитков.

Мокрые волосы расчесывать нельзя. Нужно дождаться, когда они высохнут минимум на 70%. Затем можно аккуратно и плавно провести их расчесывание от кончиков, постепенно поднимаясь вверх.

Какие масла и средства для укладки помогут сохранить завитые волосы

Актуальный вопрос – как укладывать волосы после химической завивки и нужно ли это вообще? Ошибочное мнение, что после процедуры локоны на автоматическом режиме навсегда останутся идеально завитыми. Нет, им требуется укладка стайлингом для поддержания формы.

Гели, муссы, спреи, пенки и текстурирующие крема придадут завиткам четкие, аккуратные контуры. С их помощью можно моделировать прическу. Например, разделять завитушки на отдельные спирали или создавать эффект мокрой укладки.

Лучшая продукция для укладки кудрявых локонов – от брендов Got2b, Syoss и Schwarzkopf. Например, мусс «Ловушка» или «Упругие локоны», гель «Taft ultra».

Оживить и сохранить кудряшки помогут эфирные масла для волос:

облепиховое – возвращает блеск, наполняет силой и энергией, закрепляет и удерживает форму;

персиковое – укрепляет волосяные стержни, восстанавливает и питает, поддерживает линии изгибов кудрей, дополнительно ухаживает за кожей головы;

миндальное – придает блеск, оживляет, делает кудряшки пружинистыми, укрепляет и увлажняет.

Масла можно добавлять в уходовые косметические маски или наносить на корни, оборачивать волосы в полиэтиленовую шапочку и выдерживать 1 час.

Профессиональный уход за завитыми волосами

Недостаточно просто правильно расчесывать кудряшки и наносить на них уходовые средства. Обязательное правило – регулярный прием у парикмахера. Профессиональный уход поможет полноценно восстановить поврежденные химией волоски.

Салоны красоты предлагают комплексное воздействие на волосяную структуру. Оно направлено на глобальное восстановление, возвращение жизненной силы и блеска, питание и увлажнение, сохранение созданной формы спирали.

Наиболее популярная и эффективная услуга – Power mix. Мастер подбирает индивидуальное средство-бустер на основе анализа локонов клиентки. Это косметическая добавка, содержащая аминокислоты, витамины, масла, натуральные экстракты, протеин и комплекс дополнительных веществ, необходимых локонам после химии. Повторять процедуру необходимо каждые 2-3 недели.



Power mix – это реальное спасение для волос после химии. Достаточно посмотреть на девушек с химической завивкой волос, фото до и после выполнения услуги. Кудри даже визуально выглядят здоровыми и полными силы.

А вот от любимого девушками кератинового ухода рекомендуется отказаться. По мнению профессионалов, кератин в чистом виде при прямом воздействии на волосы сильно утяжеляет их и способствует разравниванию формы. После всего 1 процедуры кудряшки могут просто распрямиться.

Решение проблем после химической завивки

Экспресс советы, основанные на экспертном мнении парикмахеров, помогут быстро устранить самые частые проблемы с волосами после химии.

Что делать, если волосы стали ломкими и теряют блеск

Ломкие, хрупкие волосы с секущимися кончиками – частое последствие химической процедуры. Вернуть мягкость и блеск можно с помощью «самодельных» масок.

Лучшие простые домашние рецепты масок:

Оливковое масло слегка подогреть на водяной бане. Нанести на кожу головы и корни. Пряди убрать под полиэтиленовую шапочку и махровое полотенце на 40 минут. Смешать 2 куриных желтка, 50 гр коньяка, 2 ст.л. оливкового масла и 1 ч.л. меда. Перемешать и нанести по всей длине кудрей на полчаса. 15 гр желатина развести 200 мл воды. Когда масса набухнет, быстрыми движениями нанести ее на волосы, отступая от корней на 1 см. Держать маску 2 часа.

Уход за поврежденными волосами с помощью простых продуктов не менее эффективен, чем при использовании профессиональных средств.

Как бороться с выпадением волос после завивки

Особенность химической завивки, тем более на тонких прядках – она провоцирует жесткое выпадение волос. Это может привести к появлению засылин.

При активном выпадении волос необходимо обратиться за советом к врачу-трихологу. Восстановить выпавшие локоны не удастся с помощью масок и бальзамов. Потребуется косметологическая процедура (лазерная терапия, плазмолифтинг, мезотерапия или даже пересадка волос).

Как устранить эффект «мыльницы» на волосах

Эффект «мыльницы» — частое последствие химзавивки. Создается ощущение, что волосы просто грязные. Причем внешний вид не меняется даже после мытья головы.

Устранить дефект можно с помощью лимонного сока. Обильно смочить ватный спонжик в соке, аккуратно протереть прядки и подсушить феном с холодным обдувом. Можно воспользоваться и соляным спреем. Оба способа придадут локонам воздушность, мягкость, подчеркнут волны и спирали. Кудряшки станут выглядит естественно и свежо.

Химическая завивка – салонная процедура, позволяющая из тонких и прямых волос создать роскошные кудри. Ее боятся многие девушки, ведь агрессивные реагенты уничтожают здоровье локонов. Но достаточно сделать правильный выбор средств для ухода за кудряшками, чтобы без угрозы для волосков наслаждаться очаровательной прической.