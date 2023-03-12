Violet – колор с нотками мистики. Оттенки фиолетового безупречно сочетаются фактически со всей цветовой палитрой. Придают луку глубину, грацию и таинственность.

Каждый оттенок создает свою эмоцию. И чтобы правильно выразить ее, стоит узнать секреты каждого фиолетового штриха.

Психосоматика фиолетового

Итак, как выглядит фиолетовый цвет? Цветущая ароматная сирень, манящая и благоухающая весной. Это гармоничное сочетание синего и красного, рождающего союз инь и янь, мужского и женского. Универсальный колор, ставший символом духовной связи, мудрости, отношений между полами.

Психологи относят оттенки фиолетового цвета к медитативным. Научно доказано, что они притормаживают ускоренный ритм сердца, нормализуют частоту дыхания и успокаивают нервную систему. Мощным релаксирующим эффектом обладают холодные тона фиолетового.

Фиолетовые оттенки погружают в некий гипноз, углубляют в самопознание, открывают скрытые дверцы человеческой натуры. Всего один фиолетовый элемент в образе может изменить настроение, самоощущение и отношение к окружающему миру.

Фиолетовый цвет используют в психосоматике. Подсознательном излечении от телесных и психологических проблем, надуманных воображением.

Секреты оттенков фиолета

Палитра фиолетового цвета очень обширна. Violet отличается множеством вариаций, которыми не может похвастаться ни один другой колор. От нежнейших, практически белых, до фактически черных.

Разновидности цвета подразделяются на холодные и теплые тона:

Холодные. Холодные оттенки называют глубинами Космоса. Основа дополнена сочетанием с черным, синим, серым, белым. В зависимости соотношения цветов, рождаются новые роскошные оттенки.

Холодные характеризуются самой темной фиолетовой гаммой. Однако, добавив больше светлых тонов, получаются удивительно нежные цвета – сиреневые, сероватые.

Теплые. Теплые оттенки приближены к розовому и в цветовом спектре следуют сразу после любимого девичьего тона. Лиловые и пурпурные ошибочно относят к розовому цвету. Однако по законам колористики, именно с них начинается фиолетовая раскраска.

Оттенки – от максимальной нежности до глубокой насыщенности. В палитре есть и сложные тона, которые на грани холодного и теплого фиолетового. Выражены гармонией красного и классического фиолета.

Все оттенки фиолетового цвета имеют свои характеристики:

Пурпурный. Основу этого оттенка составляет красный, а фиолетовый разной глубины добавляется для создания плотных и сочных гамм. Он может напоминать цвета от розовой розы до спелой ежевики. Пастельный. Особенность этого оттенка — в подчеркнутой нежности. Основной цвет сочетается только с белым, что создает тонкие композиции, окруженные лиловыми снежинками и лавандовыми облаками. Сиреневый. Фиолет и сирень считаются идентичными колорами. Однако это 2 разные грани одного цвета. Есть нюансы, чем отличается сиреневый цвет от фиолетового. Например, в нем преобладает только синий разной степени насыщенности. Тона очень хрупкие и холодные. От нежной цветущей орхидеи до жгучей, дерзкой лаванды. Серо-фиолетовый. Серый – универсальный цвет, относится к классике наряду с черным и белым. Его вкрапление в фиолет позволяет создать вельветовую палитру. Уютную и теплую. Серо-фиолетовый окутывает своей нежностью, словно мягкий плед в зимнюю ночь возле камина. Розово-фиолетовый. Наиболее любимая женская палитра оттенков. Оба цвета – самостоятельно сильные. А их скрещение будоражит сердца модниц. Роскошные тона, плавно переходящие друг в друга словно омбре. Винный. Палитра для дерзких персон. Создается стильным трио – фиолетовым, синим, красным. Отличается насыщенностью оттенков, от весеннего тюльпана до спелой сливы.

Колор многогранен и непредсказуем. Тонкая разница между тонами позволяет ему создать гармонию с любым цветом.

Названия оттенков

Удивительно, но на основе одного violeta создано аж 196 оттенков. Отличающихся неповторимым глубоким тоном. И каждый из них наполнен мистикой и таинственностью.

Фиолетовый для многих – это один яркий и красивый цвет. Однако этот загадочный колор с широкой цветовой палитрой. Каждый тон – словно новая история из глубин души.

Дизайнеры и колористы выделяют 10 тонов, которые безупречно подходят любому типажу и сочетаются с широкой цветовой гаммой.

Светло-фиолетовый

Оттенок получается путем смешения синего и красного цветов в секретной пропорции. Соединив эти тона хаотично ошибочно, родится совершенно другой колор. Важно, чтобы не содержались желтые и зеленые пигменты. Оттенок станет грязно-серым.

Классический светло-фиолетовый получается при компоновке 2 цветов. Но палитру можно разнообразить, добавив розовый, белый или лазурный. В зависимости от дозы новых элементов, на выходе получают светлые тона фиолета.

Темно-фиолетовый

Глубокие и сочные оттенки. Все холодные тона, которые напоминают непостижимый манящий Космос. Палитра широка и разнообразна, от сероватой глицинии до сочной сливовой.

Темно-фиолетовый считается самым универсальным. Сочетается со всеми цветовыми тонами. Способен создать психологический баланс для человека при компоновке стиля в темно-фиолетовых и зеленоватых тонах. Психологи убеждены, что именно их дуэт нейтрализует негативные эмоции.

Бледно-фиолетовый

Тон отличается легким оттенком фиолет. Он фактически еле уловим и служит преимущественно для оттенения основного цвет. Придает ему более глубокий, неординарный отблеск.

Создается на основе кремового, светло-розового. Получается нежно фиолетовый цвет, подчеркивающий изюминку любимых женщинами цветовых гламурных палитр. Может быть и другая история создания бледного фиолета. При его компоновке с белым и толикой черного.

Ярко-фиолетовый

Тона, находящиеся в тренде и часто используются в коллекциях модных дизайнеров. Создаются по классической технологии – синий с красным. Однако синий преобладает в 2-3 раза.

Универсальные оттенки, сочетаются с цветами и холодных, и теплых тонов. Часто яркие фиолетовые палитры становятся основой образа. Например, костюм двойка с белым топиком или коктейльное ярко-фиолетовое платье с синими туфлями.

Сиреневый

Оттенок, который часто ошибочно именуют классическим violet. Однако это отдельная широкая линейка цветов. Очень богатая, от нежных пастельных тонов до ярких и плотных.

Сиреневые нотки создаются при сочетании фиолетового с:

зеленым;

желтым;

красным;

черным;

синим;

белым.

Чем больше цветов в одной смеси, тем сложнее получается оттенок.

Лиловый

Еще один сложный оттенок, который ошибочно относят к розовой палитре. На самом же деле – лиловый рождается в трио из фиолетового, синего и белого. В зависимости от пропорций каждого цвета, исходный тон варьируется от нежных до глубоких оттенков.

Другой вариант создания лилового – смешение розового и голубого. Исходные цвета получаются более яркими и сочными.

В классике лиловый цвет ассоциируется с фиалкой. Томный, загадочный и завораживающий как весенние цветы под лучами горячего солнца.

Баклажановый

Благородный оттенок, от которого без ума все модницы мира. Даже мини юбка баклажанового цвета не смотрится вызывающе и вульгарно. А дарит женщине грацию королевы.

Оттенок очень насыщенный и сложный. Рождается путем разбавления фиолетового красным и черным. Актуален для летнего сезона, поскольку способен отражать солнечные лучи.

Лавандовый

Роскошный цветочный оттенок. Выглядит немного бледновато, но при этом нежно. Сочетание фиолетового и серого в разных пропорциях позволяет создать красивую коллекцию женской одежды.

Безошибочный вариант для комплекта под бежевые, кремовые тона в одежде и аксессуарах. Наполняет образ благоуханием цветущей лаванды.

Крокус

Идеальное сочетание фиолетового и красного с нотками пурпура. Яркий, насыщенный оттенок, который будто напоминает о приходе весны. Цветы крокус (они же – шафран) начинают прорастать в первые дни весны, пробиваясь сквозь снег. Поэтому этот цвет считается символом надежды и счастья.

Именно этим видом фиолетового дизайнеры любят украшать свои весенние коллекции. Как новый виток не только моды, но и жизни под первыми лучами солнца.

Сиреневая дымка

Неповторимый по красоте оттенок фиолетового. Основа – трио серого, белого и фиолета. Очень мягкий тон, еле уловимый. Напоминает дымчатую вуаль, туман, застилающий ландшафт и создающий мистические ассоциации.

Все оттенки фиолетового с названиями перечислить достаточно сложно. И долго. Но к какому бы тону не легла душа, он наделит образ роскошью, грацией и изюминкой мистики. Один из самых благородных цветов в спектре, который всегда останется на пике моды.

Как подчеркнуть свою фиолетовую индивидуальность?

Фиолетовый тон нужно уметь правильно носить. Цвет очень сложный и требует внимательного отношения к своей персоне. Чтобы лук выглядел действительно трендово, стоит соблюдать несколько простых правил:

Для девушек с зимним типом кожи стоит подбирать теплые тона фиолета. Основа – из баклажановых, лиловых, светло-фиолетовых оттенков. Сочетать с терракотом и желтым. Для летних леди предназначены холодные цвета фиолетового. Предпочтение в одежде стоит отдать сливовым, лавандовым, фиалковым оттенкам. Комбинировать с бирюзой, белым металлом и зеленью. Для создания делового образа фиолетовый компоновать с антрацитовым. Этот дуэт привнесет в лук элегантность, эстетичность и утонченный шик. Для романтических и дружеских встреч, для прогулок по городу и для отдыха лучшее сочетание – фиолетовый с белым. Лук получится легким, воздушным и романтичным. Контраст с темными цветами же наоборот утяжелит образ, поэтому его рекомендуется оставить для более серьезных, деловых мероприятий. Фиолетовый с черным – беспроигрышный вариант для вечернего выхода. Из оттенков фиолета – на пьедестале почета все темные тона.

Фиолетовый – красивый и волнующий цвет со множеством граней. Каждая из них способна по-новому открыть стиль модницы. 196 оттенков violet – это 196 идей для стильного образа на каждый день.