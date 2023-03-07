Аппаратное безболезненное омоложение и улучшение состояния кожи лица – мечта всех женщин. Технология бесконтактного воздействия на дерму, которая оказывает «Вау-эффект». Газожидкостный пилинг лица – новинка в мире косметологии. В чем же секрет инновационной методики?

Что прячется за пугающим названием?

Пилинг ассоциируется с агрессивным и болезненным воздействием на кожу. Новая методика с неординарным названием только усиливает страх перед процедурой. И напрасно.

Газожидкостный пилинг (Джет Пил) – это бесконтактная обработка дермы составом, состоящим из медицинского газа на основе кислорода и физраствора (витаминного коктейля). Процедура проводится аппаратом путем подачи мощного потока лечебного раствора (300 м/с) на поверхность кожи.

Капли, попадающие на лицо, действуют как абразивное средство. Моментально чистят кожу от омертвевших клеток, подтягивают, увлажняют, питают ее и омолаживают. Эффект заметен после первой же процедуры.

Секреты процедуры

Кислородный пилинг для лица отличается от привычного для женщин химического пилинга мягким составом и отсутствием прямого контакта с лицом. Поверхностный слой кожи не разъедается агрессивными компонентами. Он деликатно обдается струей жидкости, которая подается из аппарата под большим давлением.

В отличие от процедуры химического пилинга, после сеанса Джет Пил лицо не выглядит травмированным. Поэтому на кислородный уход можно смело записываться перед долгожданным свиданием.

Новая технология пилинга не только проводит отшелушивание кожного покрова. Оказывает комплексный уход:

До глубоких слоев дермы доставляются микроэлементы, витамины. Кожа хорошо подпитывается. Особенность действия косметологического аппарата дополнительно создает массажный и охлаждающий эффект. Как результат – качественный лимфодренаж и активация микроциркуляции крови. В состав витаминного коктейля входит гиалуроновая кислота. Благодаря мощному потоку, выдаваемому аппаратом, гиалуроновая кислота мгновенно поступает в нижние слои эпидермиса. За счет чего происходит ускоренное омоложение. Без болезненных «уколов красоты».

Усовершенствованная шлифовка подходит для всех типов кожи (даже для суперчувствительной). Разрешена для проведения не только на лице, а на любых участках тела. Единственный пилинг, который можно проводить перед приемом солнечных ванн. После окончания сеанса аквапилинга на коже не остается следов. Кроме здорового сияния, омоложения и подтянутости.

Что нужно знать перед процедурой

Перед процедурой газожидкостного пилинга лица необходимо ознакомиться со следующими моментами:

Консультация с врачом-косметологом. Перед процедурой необходимо провести консультацию с врачом-косметологом, который подберет наиболее подходящий состав для вашей кожи. Ограничение употребления алкоголя и никотина. За 24 часа до процедуры не рекомендуется употреблять алкоголь и никотин, чтобы избежать сужения кровеносных сосудов и повышения риска осложнений. Отказ от использования косметических средств. Не рекомендуется использовать косметические средства за 24 часа до процедуры, чтобы предотвратить раздражение. Избегайте солнечных лучей. За несколько дней до процедуры необходимо избегать прямых солнечных лучей, а также использовать крем для солнцезащиты с высоким SPF.

Кроме того, перед процедурой необходимо избегать принятия солнечных ванн и посещения солярия, а также использования косметических средств, содержащих ретинол, альфа-гидроксикислоты и другие компоненты, которые могут повысить риск ожогов и раздражения.

Как проводится процедура газожидкостного пилинга

Процедура газожидкостного пилинга лица проводится в несколько этапов. Сначала кожу очищают от макияжа, загрязнений и кожного сала. Затем наносят раствор газожидкостного пилинга, который помогает удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить циркуляцию крови.

Далее специалист наносит на кожу раствор нейтрализатора, чтобы сбалансировать pH кожи и предотвратить возможные побочные эффекты. В конце процедуры наносят увлажняющее средство, чтобы увлажнить и успокоить кожу.

Продолжительность процедуры обычно составляет от 30 до 60 минут, в зависимости от состояния кожи и целей процедуры. Рекомендуется проводить процедуру не чаще, чем раз в 4-6 недель.

Безопасность и безболезненность

Обращение в косметологическую клинику априори вызывает страх у женщин. Ведь эффективные процедуры в большинстве сопровождаются сильной болью. К тому же применение инвазивных методов и агрессивных по составу средств – это всегда риск тяжелых побочных эффектов.

Газожидкостный пилинг – уникальная методика. От других процедур отличается:

Безопасностью. Проводится без применения игл, аппарат напрямую не контактирует с кожей. Состав действующего компонента состоит из экологически чистых, безвредных элементов. Газовая основа содержит кислород, воздух и углекислый газ. Жидкая основа – это 0,9% физраствор, сыворотка с витаминным коктейлем, гиалуроновой кислотой, коллагеновым эликсиром. Не неспособны спровоцировать аллергические реакции кожи и навредить дерме. Безболезненностью. Перед процедурой использование анестезии не требуется. Подаваемый аппаратом газово-водный поток низкой температуры. При его соприкосновении с поверхностью кожи создается аналогия заморозки. Возможные болевые ощущения благодаря такому эффекту полностью исключаются.

У женщин, попробовавших газожидкостный пилинг лица, отзывы положительные. Клиентки косметологов отмечают, что во время сеанса не ощущали дискомфорта.

Результат пилинга

Полный перечень результатов проведения кислородного пилинга:

кожа выглядит свежей;

на лице появляется румянец и сияние;

дерма очищается от омертвевших частичек, излишков кожного сала, красящих пигментов от декоративной косметики, забивших поры;

улучшается лимфодренаж;

устраняются мелкие морщинки, разглаживаются глубокие (как мимические, так и возрастные);

после первого же проведения газожидкостного пилинга корректируется пигментация, выравнивается тон кожи;

овал лица подтягивается, контур становится более скульптурным;

ликвидируются отеки, темные круги под глазами, следы недосыпа и переутомления;

на возрастной коже уменьшается одутловатость лица.

Процедура действительно оказывает влияние кожу, причем результат заметен после всего 1 сеанса у косметолога. Чтобы убедиться, как работает газожидкостный пилинг для лица, фото до/после клиенток клиник – лучшее подтверждение.

Показания к проведению

Благодаря разностороннему воздействию на дерму, пилинг подходит для женщин с самыми разнообразными кожными проблемами. Объединяет сразу несколько косметических процедур – лимфодренажный массаж, мезотерапию, очищение, пилинг, омоложение.

Показания к проведению газожидкостного пилинга:

бледность, тусклость лица;

признаки старения, увядания кожи;

отечность;

темные круги под глазами;

неровность рельефа;

пигментация;

расширенные, забитые поры;

акне, черные точки;

сосудистые сеточки, купероз;

излишняя жирность кожи;

повышенная сухость кожи, недостаток влаги

Безконтактный, безболезненный пилинг заменит целый ряд популярных инвазивных процедур.

Плюсы и минусы аквапилинга

Новая методика пилинга лишь недавно стала доступной в косметологических клиниках. Эксперты считают, что она не настолько идеальна и имеет ряд недостатков. Но и не отрицают, что эффект на лицо.





Плюсы



Минусы

Комплексная методика ухода за кожей Новая технология пилинга, вызывающая сомнения и недоверие женщин Нет прямого контакта аппарата с кожей, отсутствует риск инфицирования Недостаточно выраженный эффект после первой процедуры, требуется курсовая обработка (10 сеансов) Не имеет ограничений после проведения (можно сразу принимать душ и солнечные ванны, наносить косметику) Высокая цена на услугу (за каждый сеанс – около 3500-4000 рублей) Универсальная, подходит для любого возраста и типа кожи Наличие противопоказаний Абсолютно безопасная и безболезненная

До сих пор процедура не стала популярной. Не многие осведомлены, газожидкостный пилинг лица – что это такое и какие последствия? Поэтому продолжают травмировать кожу химическими пилингами.

Рекомендации по уходу за кожей после процедуры

Газожидкостный пилинг лица — это косметическая процедура, которая помогает избавиться от различных дефектов кожи, включая пигментацию, шрамы и морщины. Однако после проведения процедуры необходимо соблюдать определенные рекомендации по уходу за кожей, чтобы избежать побочных эффектов и обеспечить оптимальный результат:

Не используйте косметику в течение первых 24 часов после процедуры. Это позволит коже отдохнуть и избежать раздражения. Избегайте сильного воздействия солнечных лучей на кожу в течение нескольких дней после процедуры. Используйте крем с высоким уровнем SPF и носите шляпу, чтобы защитить кожу от солнца. Избегайте пилинга или скрабирования кожи в течение первых 5-7 дней после процедуры. Это поможет избежать раздражения кожи и сохранить оптимальный эффект процедуры. Используйте увлажняющий крем для лица, чтобы сохранить уровень гидратации кожи. Это поможет ускорить процесс восстановления кожи после процедуры. Не касайтесь кожи руками и не царапайте ее ногтями в течение первых нескольких дней после процедуры. Это может вызвать раздражение и повредить ее.

Время восстановления после газожидкостного пилинга может зависеть от индивидуальных особенностей кожи и глубины процедуры. В среднем, кожа может требовать от нескольких дней до нескольких недель для полного восстановления. Однако, уже через несколько дней после процедуры вы можете заметить значительное улучшение внешнего вида кожного покрова.

Противопоказания

Любые косметологические процедуры, активно воздействующие на кожу, имеют ограничения к применению. От услуги необходимо воздержаться даже при наличии одного из них.

Перечень противопоказаний к Джет Пилу:

период беременности;

грудное вскармливание;

наличие любых хронических заболеваний в острой форме;

повышенная температура тела (независимо от причины, вызвавшей ее);

грипп, простудные заболевания;

тяжелые повреждения кожи, дерматологические болезни;

наличие открытых ран в предполагаемой зоне обработки.

Часто задаваемые вопросы Что такое газожидкостный пилинг лица? Газожидкостный пилинг лица – это косметическая процедура, которая осуществляется с помощью специальной аппаратуры, позволяющей наносить на кожу газообразные смеси, состоящие из кислорода и жидких компонентов, таких как гиалуроновая кислота или антиоксиданты. Какие основные преимущества газожидкостного пилинга лица? Газожидкостный пилинг лица позволяет эффективно устранить множество кожных проблем, таких как морщины, пигментация, покраснения, покраснения, рубцы, угревая сыпь, а также улучшить цвет и текстуру кожи. Процедура безболезненна и не требует длительного восстановительного периода. Сколько длится процедура газожидкостного пилинга лица? Продолжительность процедуры газожидкостного пилинга лица может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта и области обработки кожи. В среднем процедура занимает от 20 до 40 минут. Можно ли проводить газожидкостный пилинг лица в домашних условиях? Газожидкостный пилинг лица является процедурой, требующей специальной аппаратуры и квалифицированного специалиста, поэтому проводить его в домашних условиях не рекомендуется.

Какие компоненты используются при газожидкостном пилинге лица? При газожидкостном пилинге лица могут использоваться различные компоненты, такие как гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамины, аминокислоты и другие активные ингредиенты. Могу ли я сразу после процедуры газожидкостного пилинга лица использовать декоративную косметику? Чтобы избежать возможных побочных эффектов и продлить эффект процедуры, рекомендуется избегать использования декоративной косметики в течение первых нескольких часов после процедуры.



Газожидкостный пилинг – это большой шаг на пути к омоложению, регенерации и коррекции кожи. Безопасная альтернатива многочисленным инвазивным процедурам. Имеет незначительные недостатки, но по мнению экспертов – аквапилинг уверенно поднимается к уровню самых эффективных косметологических услуг.