Алоэ неспроста входит в состав большинства средств по уходу за кожей лица, ведь его называют эликсиром молодости. Домашняя маска для лица из алоэ улучшит состояние дермы, освежит, омолодит и избавит от акне, а также станет хорошей альтернативой дорогим косметическим кремам.

Влияние на кожу лица

Алоэ – одно из самых популярных украшений подоконников у окна в доме. Комнатное растение известно своими лечебными свойствами, активно применяется в терапии простуды и гриппа. Но оно обладает еще одним свойством – потрясающе действует на кожу лица. Маска на основе алоэ позволит:

активизировать выработку естественного коллагена дермы;

замедлить процесс старения кожи;

разгладить даже глубокие морщины;

увлажнить, подпитать, освежить лицо;

глубоко очистить поры;

избавить от акне и чёрных точек;

подкорректировать контуринг лица;

вернуть упругость даже возрастной коже.

При систематическом нанесении маски из алоэ для лица в домашних условиях кожа приобретает нежную бархатистость и здоровое сияние.

В алоэ содержится аллантоин. Именно он омолаживает дерму и реально избавляет от морщин. Действует аналогично гиалуроновой кислоте, которую так любят девушки и считают лучшим средством в создании красоты лица.

Дерматологи отмечают, что ежедневное протирание лица свежим листиком алоэ существенно улучшает состояние кожи. А нанесение маски в разы усиливает действие природного эликсира молодости. Эффект заметен фактически моментально, после первого применения.

Ограничения в использовании

Несмотря на кладезь витаминов и полезных веществ в составе, алоэ имеет ряд ограничений к применению. Не рекомендовано наносить алоэ-маски в следующих случаях:

при индивидуальной непереносимости и аллергической реакции кожи на сок/гель растения;

в период беременности и грудного вскармливания;

при выявлении злокачественных новообразований;

при систематически повышенном давлении;

при патологиях почек, сердца;

при нарушениях в работе ЖКТ;

при болезнях крови.

Даже при исключительно наружном нанесении маски (без приема сока алоэ внутрь), вещества состава растения глубоко проникают в поры и попадают в организм. Это может спровоцировать нежелательные последствия при наличии проблем со здоровьем.

Лайфхаки по подготовке главного компонента маски для лица

Чтобы маска реально подействовала, готовить ее нужно из свежих листьев растения. Не рекомендуется применять готовые аптечные экстракты или производственные напитки (например, популярный сок «Алоэ Вера»).

Советы, как выбрать и подготовить листья алоэ для косметической маски:

В идеале использовать листья растения, которое не моложе 3 лет. В нижних листьях содержится больше аллантоина. Верхние молодые побеги не окажут настолько сильного эффекта. Перед использованием не следует мыть срезанный для маски лист. При необходимости достаточно просто протереть его влажным спонжем. Сразу после среза завернуть лист в пищевую пленку и убрать в холодильник на пару недель. Научно доказано, что под воздействием холода алоэ начинает усиленно вырабатывать полезные для кожи вещества. Для получения натурального сока алоэ нужно просто отжать охлажденные листья.

При приготовлении масок для лица можно не процеживать сок, а использовать его с мякотью. Но предварительно рекомендуется срезать колючки по краям листа. Этот лайфхак позволит избежать жесткости и неоднородности состава средства.

Рецепты лучших масок

Любые маски с алоэ для кожи лица применяются аналогичным методом:

Смесь тонким слоем наносится на всю область лица. За исключением кожи возле глаз. Держится не более 20 минут. Смывается травяным тоником или фильтрованной теплой водой. При вязкости состава (например, при добавлении меда) средство снимается влажным ватным спонжиком. Повторять процедуру 2-3 раза в неделю.

Рецепты универсальные, подходят для девушек с любой кожей.

Разные маски можно использовать комплексно, чередуя приготовление их состава. Это повысит эффективность ухода за лицом.

Топ-10 лучших масок на основе алоэ:

Для упругости

Полезная маска, в особенности для возрастной кожи. Состоит всего из 2 компонентов:

сока алоэ – 1 ст.л.;

липового меда – 1 ст.л.

Ингредиенты перемешиваются и смесь наносится не только на лицо, но и на шею.

Кожа станет эластичной, подтянутой и упругой. Один из немногих рецептов, который поможет уменьшить проявление «кольца Венеры» (горизонтальные круговые складки, опоясывающие шею).

Средство от глубоких морщин

Маска с алоэ для лица от морщин готовится исключительно из натуральных и полезных компонентов:

свежий огурец – 1/2 часть;

сок алоэ – 1 ст.л.;

вода минеральная без газа – 1 ст.л.

Половинку свежего огурца натереть на мелкой тёрке. Смешать с растительным соком и минеральной водой. Размешать до образования однородности.

При регулярном нанесении (до 3 масок в неделю) не только исчезнут глубокие морщинки. Дерма хорошо подпитается, увлажнится. Маска оказывает мощный лифтинг эффект.

Для молодости и сияния

Омолаживающая маска для лица из алоэ, усиленная дополнительными компонентами, заставит кожу сиять. Вернет молодость и красоту.

Для создания чудо-маски потребуются:

свежевыжатый сок алоэ – 1 ч.л.;

мед – 1 ч.л.;

куркума – 1/2 ч.л.;

эфирное масло розы – 5 капель.

Все ингредиенты совместить и размешать до однородности.

Смесь поставить охлаждаться в холодильник на полчаса. Холод не только активизирует выработку полезных веществ компонентов, но и улучшит регенерацию клеток кожи при нанесении прохладной маски.



При добавлении эфирного масла розы возможно небольшое пощипывание кожи. Такое ощущение вполне нормально. Не стоит бежать и смывать маску!

Быстрое омоложение

После нескольких процедур эффект – на лицо! Кожа разгладится, подтянется, исчезнут мелкие мимические и возрастные морщинки. Подходит для девушек от 30+, когда начинают проявляться первые признаки старения дермы.

Состав маски:

сок алоэ – 1 ст.л.;

сметана высокой жирности – 1 ст.л.;

желток яичный – 1 шт.

Желток хорошенько взбивается венчиком. Ко взбитому желтку добавляется сметана и свежевыжатый сок алоэ. Тщательно примешивается. Для получения более воздушной, но плотной маски можно взбить массу миксером.

На кожу лица наносится маска. После впитывания первого слоя наносится второй. По истечении 20 минут лицо очищается и на кожу наносится любой питательный крем.

Скраб для проблемной кожи

При наличии акне и чёрных точек глубоко очистить кожу поможет нежный, полезный скраб-маска. Секрет средства – в применении не сока алоэ, а натурального геля.

Как получить гель:

Срезать крупный нижний лист с растения. В глубокую миску поставить листик срезом вниз. Дождаться, пока стечет вся смола желтого цвета. Переставить листик алоэ (также срезом вниз) в чистую посуду. С одной стороны листа с помощью ножа аккуратно срезать кожицу. Выскоблить гель чайной ложечкой. Перевернуть лист. Аналогично повторить пункты 5 и 6.

В натуральный гель (2 ст.л) насыпать тростниковый сахар (1 ст.л.). Перемешивать до тех пор, пока кристаллы максимально не растворятся.

Скраб-маску нанести на лицо. Плавными круговыми движениями, без надавливания промассировать кожу в течение 3-5 минут. Через 20 минут смыть скраб.

Увлажнение и восстанавление

Эффективная увлажняющая маска для лица алоэ дополнительно позволит устранить следы постакне и восстановить дерму. Комплексное воздействие делает средство универсальным.

В составе:

гель алоэ – 2 ст.л.;

натуральный йогурт без добавок – 1 ч.л.;

помидор среднего размера – 1 шт.

Из листа алоэ выскоблить гель. Помидор очистить от кожицы, промолоть в блендере до образования кашицы. Гель алоэ, томатную кашицу и йогурт смешать до однородной консистенции. Использовать маску классическим методом.

Натуральное средство против прыщей

Лечебный эффект алоэ усилинен действием масла чайного дерева и мяты. В комплексе эти компоненты оказывают мощную антибактериальную терапию кожи. Маска глубоко проникает в поры, очищает их и сужает. Может применяться совместно в лекарственными средствами против прыщей.

Как сделать маску из алоэ против прыщей и правильно использовать:

Подготовить из свежих листьев алоэ 2 ст.л. геля. 5 листков мяты хорошенько промыть и измельчить. Можно просто нашинковать ножом. Перемешать гель и мяту. Добавить 7 капель масла чайного дерева. Средство нанести на кожу. Особое внимание уделить зонам, покрытым прыщами. В эти места рекомендуется нанести 2 слоя маски. Выждать 20 минут, умыться.

Средство универсальное. Можно использовать не только для очищения лица. Но и других участков тела, пораженных прыщами.

Профилактическое средство от морщин

Правильный уход за лицом позволит предотвратить появление морщин. Подходящая маска для женщин любого возраста. Подходит и для молодой кожи.

Компоненты состава:

сок из листьев алоэ – 1 ст.л.;

зеленая глина – 1 ст.л.;

масло оливковое – 1 ст.л.

Глину развести соком алоэ, размешать. Добавить оливковое масло и еще раз тщательно перемешать.

Маску нанести на лицо. Дождаться, пока глина застынет и появится ощущение легкой стянутости. С этого момента отсчитать 15 минут, затем умыть лицо.

Хорошо разглаживает кожу, предупреждает раннее появление морщин, глубоко очищает поры. Дополнительно дарит гладкость и бархатистость.

Маска с действием ботокса

Инъекции ботокса – кардинальная и крайне болезненная методика восстановления красоты кожи. Аналогичную по действию маску на основе алоэ можно приготовить самостоятельно дома. Результат станет заметен через пару недель.

Рецепт супер маски для лица:

Из свежих, охлажденных листьев алоэ выскоблить гель. Подготовить 1 сырое куриное яйцо. Отделить желток от белка. Белок тщательно промешать миксером до образования воздушной пенки. Совместить взбитый белок с гелем алоэ. Добавить 2 ч.л. оливкового масла. Интенсивно перемешать.

Нанести на кожу лица на 20 минут.



Маску можно применять также для зоны декольте и шеи. При комплексном омоложении кожи в разных зонах количество ингредиентов увеличить в 2 раза. Маску приготовить по аналогичному рецепту, но в двойном объеме.

Маска против дряблости кожи с лифтинг эффектом

Возрастную, увядающую кожу можно спасти всего одной маской с алоэ. Кроме мощного лифтинг эффекта, состав хорошо тонизирует дерму.

Компоненты состава:

сок алоэ – 2 ст.л.;

творог средней жирности – 50 гр;

сливки – 10 мл;

мед – 20 гр.

Мед растопить на водяной бане. Смешать с соком, сливками и творогом. Густую смесь нанести на лицо на 20 минут.

Алоэ не зря называют эликсиром молодости. Уникальное комнатное растение не только украсит интерьер, но и вернет здоровье, красоту кожи лица.