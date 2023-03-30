Моветон – красивое французское слово, которое активно применялось в 19 веке и считалось частью лексикона на языке Дюма. Сейчас многие неосведомленные личности, услышав его, принимают просто за непонятный оборот речи. Возможно даже за похвалу или восхищение.

Но что такое моветон на самом деле? Это слово, способное без хамства указать человеку на его неподобающее поведение.

Моветон: что это такое простыми словами

По-французски mauvais ton – поступки и манеры человека, которые недопустимы в обществе. По простому, что значит слово моветон – неправильное, возможно и оскорбительное для окружающих поведение.



Слово пришло из времен благовоспитанных господ и дам. Когда было не принято использовать ненормативную лексику и требовалось культурно высказать свое «фи» тем, кто невписывался в светское общество.

Интересно, но моветон применим не только для того, чтобы указать собеседнику на его неприличные манеры. Им может также выражаться неодобрение, например, неподходящего стиля одежды. Своеобразный фейсконтроль, дресс-код.

По смыслу моветон аналогичен другому красивому французскому выражению – не комильфо. По сути – это 2 оценки соответствия манер, поведения и стиля человека общепринятым нормам.



Как говорится, не знать, что такое моветон – это не комильфо.

Зачем соблюдать моветон: последствия нарушения правил

Определение моветона способно подсказать, как следует вести себя, чтобы не вызвать негативной реакции у общества. В нем, в безжалостном обществе, приняты негласные правила, что такое правильно и неправильно. По сути, требуется безоговорочное соблюдение этикета, который считается нормальной культурой человека.

Отступать от правил – значит бросить вызов обществу своим поведением. Это может привести к тому, что человек станет хамовитым изгоем, к которому априори будут относиться с негативом.

Примеры в различных ситуациях

Чтобы наглядно понять, моветон – что это значит, рекомендуется присмотреться к интересным примерам. Нет ли среди них тех, которые присутствуют в личном поведении и общении?

Моветон на работе и в бизнесе

За своими манерами на работе надо следить. Даже если ты – старше по должности, руководитель или владелец бизнеса, нормы поведения никто не отменял. Не следует позиционировать себя «Я пуп земли и властелин мира», правила этикета едины независимо от статуса.

Несколько примеров на работе:

Неприлично панибратское общение подчиненного с руководителем. Оно не допустимо, даже если начальник – хороший знакомый или друг. Теплые межличностные отношения нужно проявлять в общении исключительно вне рабочего времени. Дурная манера на работе – не следить за собственной культурой речи, выражаться матерными словами. Мат не подкрепит значимость слов, но испортит коннект с коллегами, начальством или клиентами. Надевать рубашку с коротким рукавом на деловую встречу. В бизнесе это считается моветоном – неприлично оголять руки, даже если очень жарко. Яркий признак моветона – носить на работу или брать с собой на встречу с компаньонами не барсетку или портфель под строгий стиль одежды, а удобный и вместительный, но неуместный рюкзак. Он отчаянно подорвет статус. Явный признак плохого воспитания – говорить о делах с набитым ртом, в спешке дожевывая бутерброд (при личной беседе или по телефону, не важно).

Дурные манеры и ошибки в общении нужно исключить, если нет желания потерять работу или важных клиентов.

Моветон в общении с друзьями и знакомыми

Друзья, родственники, знакомые – это та категория людей, с которыми человек может чувствовать себя максимально свободно в манере общения. Но даже с близкими людьми можно перейти грань и спровоцировать о себе мнение как о невоспитанном человеке.

Моветон в обществе друзей и знакомых:

Возвращать пустую тарелку (еще и грязную), когда знакомый угостил вкусняшкой – дурной тон. По правилам этикета, посуду надо вернуть чистой, украсив ее ответным угощением. Делать акцент на иной национальности друга, шутить на эту тему – неуместный юмор. Поднимать разговор о материальном состоянии, с усмешкой обсуждать чей-то низкий уровень дохода. Делиться с людьми из общей компании секретами друзей и обсуждать при всех подробности их личной жизни. Брать еду из тарелки знакомого – это явные огрехи в воспитании. Оказывать знаки внимания, флиртовать с пассией друга/знакомого.

Даже супертеплые отношения с друзьями можно испортить глупыми выражениями и неуместным поведением.

Моветон в общении с незнакомыми людьми и в общественных местах

Люди нередко позволяют себе вольности в общении с незнакомыми людьми. Ведь это так просто – нахамить человеку, которого скорее всего больше никогда не увидишь. Невоспитанность и неприличное поведение в обществе – одни из характерных симптомов моветона.

Примеры для осознания понятия моветона в общественных местах:

Некультурно обращаться к незнакомому человеку на «Ты». Особенно если он в разы старше по возрасту. Шутить и смеяться в церкви, на кладбище – максимальный уровень невоспитанности и морального опущения. Мужчина не должен общаться грубо с женщиной, даже если она его супруга. Хамство в сторону незнакомой девушки, еще и прилюдно, делает из мужчины существо неопределенного пола. Неприлично в любом общественном месте разговаривать слишком громко. Крайняя степень бестактности говорить незнакомому человеку о его внешних недостатках (например, о наличии избыточного веса). При общении с незнакомыми людьми дурной тон – жевать жвачку, чавкать. Неприлично сидеть в общественном месте, закинув ногу на ногу. По этикету, это считается неуважением к окружающим. Слишком долго и пристально рассматривать незнакомого человека, даже противоположного пола – это не один из приступов флирта, а моветон.

Своими неуместными поступками не стоит раздражать окружающих, чтобы не создать о себе мнение как о некультурном, неадекватном человеке.

Моветон в одежде

Применим для оценки стиля одежды, общего внешнего лука. С помощью всего одного слова можно указать неформалу на его безвкусное сочетание в одежде или несоответствие внешнего образа конкретным обстоятельствам. В свой адрес можно услышать «Это моветон», например, в том случае, если явиться на званый вечер при галстуках в шортах и футболке.



Одежда – это один из способов самовыражения. Каждый человек раскрывает душу личным, возможно экстремально оригинальным стилем.

Но повседневный любимый лук важно корректировать под обстоятельства. Образно говоря, неприлично девушке знакомиться с родителями жениха в мини юбке и топике с декольте. Такой образ явно относится к моветону и знакомство вряд ли закончится успешно.

Не менее важно балансировать компоновку одежды и соблюдать принятые правила моды. Дурным тоном в одежде считается:

пиджак, деловой стиль одежды во время отдыха на пляже – такое сочетание выглядит просто нелепо;

совмещение летней обуви (в особенности сандалей) с носками;

чрезмерно откровенное одеяние женщины для проведения общественного досуга (кино, ресторан, кафе);

популярные укороченные мужские носки по канонам моды – один из признаков безвкусицы;

любимые девушками силиконовые бретельки на бюстгальтер, которые типа обманки, но отлично видны – очень плохой писк моды.

Моветон – это не только неправильное личное обращение к кому-либо. Это также обращение к обществу своим внешним видом с критическим нарушением правил моды.

Как избежать нарушений моветона

Чтобы избежать ситуаций, когда нарушаются правила хорошего моветона, стоит обратить внимание на привычки в своем поведении. Многие манеры в общении и стиле уже выработы до автоматического уровня. И порой человек даже не догадывается, что плохо исполняет нотки хорошего тона.

Советы и рекомендации по соблюдению хорошего моветона

Полезные советы против дурного тона:

Научить себя подстраиваться под конкретную ситуацию. Не стоит идти наперекор обществу слишком дерзко.

Подобрать на 1 вечер другой стиль одежды, если этого требует дресс-код – это не конфликт со своими интересами, это признак хорошего воспитания и уважения к окружающему в этот вечер обществу.

В общении с людьми не поднимать неприятные для них темы. В общей компании не обсуждать во всеуслышание острые моменты жизни одного из присутствующих. Это не только его поставит в неудобное положение, но и оратора выставит не с лучшей стороны. Выучить правила поведения в общественных местах:

вести себя прилично, не шуметь, громко по телефону не говорить, не материться;

не проявлять свой веселый нрав в местах, сокровенных для людей (в храме на Богослужении, в зонах поминания усопших, на церемониях венчания и крещения);

не тыкать незнакомым людям;

не нарушать общественный порядок.

Не ставить себя выше других при наличии крутого образования, хорошего материального положения или престижной должности.

Значение слова моветон можно охарактеризовать как качество личности. Манеры неприличного поведения и хамовитого, неуместного разговора, предрасположенность к неординарным поступкам. Все это скажет о человеке как о неприятном и невоспитанном персонаже. Чтобы не заработать нелестную репутацию, важно соблюдать корректность и избегать совершения ошибок по отношению к обществу.

Каких ошибок лучше избегать

Хороший совет от психологов – прежде чем замечать чужие ошибки, стоит посмотреть в зеркало. А самая распространенная ошибка большинства людей – делать замечания другим. Чтобы не прославиться занудой и не нарваться на грубый ответ, не стоит поправлять ошибки других. В лексиконе, в стиле одежды, в поведении, неважно. Скорее всего и Мистер Идеал сам переполнен недочетами.

Также в любой непонятной ситуации важно научиться избегать конфликтов. Не нужно общаться с людьми на повышенных тонах, вступать в словесную перепалку, доказывать свою единственно правильную точку зрения. Деликатная подача своего мнения – уверенный шаг на пути от моветона до комильфо.

Моветон – значение слова обозначает дурной вкус и неподобающее поведение в обществе. Важно не только четко понимать, как вести себя, чтобы не попасть под рамки неприличия. Нужно еще и уметь правильно использовать это слово при обращении к кому-либо. Достаточно глупо выглядит человек, который пытается показаться умным и применяет выражение не к месту.